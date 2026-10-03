Στην Αυστραλία και στην Ελλάς Μελβούρνης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κώστας Μπαρμπαρούσης με τον σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο 36χρονος πλέον ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί σε ενδέκατη διαφορετική ομάδα στην καριέρα του, ενώ στο παρελθόν είχε φορέσει και την φανέλα του Παναθηναϊκού, τη σεζόν 2012-2013, έχοντας 14 συμμετοχές.

Ο ομογενής επιθετικός διεθνής με την Νέα Ζηλανδία παρουσιάστηκε μάλιστα από τη νέα του ομάδα πίνοντας τον καφέ του.

Η ανάρτηση της Ελλάς Μελβούρνης: