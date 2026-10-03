Στην Αυστραλία και στην Ελλάς Μελβούρνης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κώστας Μπαρμπαρούσης με τον σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτησή του.
Ο 36χρονος πλέον ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί σε ενδέκατη διαφορετική ομάδα στην καριέρα του, ενώ στο παρελθόν είχε φορέσει και την φανέλα του Παναθηναϊκού, τη σεζόν 2012-2013, έχοντας 14 συμμετοχές.
Ο ομογενής επιθετικός διεθνής με την Νέα Ζηλανδία παρουσιάστηκε μάλιστα από τη νέα του ομάδα πίνοντας τον καφέ του.
Η ανάρτηση της Ελλάς Μελβούρνης:
South Melbourne FC is delighted to announce the marquee signing of New Zealand international and A-Leagues legend Kosta Barbarouses.— South Melbourne FC (@smfc) October 2, 2026
Welcome to Hellas, Kosta!
Read More: https://t.co/kfc5s3EZku pic.twitter.com/rNSZsJLEaM