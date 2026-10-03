Η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε το εμπόδιο της Στορμ Χάντερ με 2-0 σετ και πήρε το εισιτήριο για τον 3ο γύρο του WTA 1000 του Πεκίνου.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια χρειάστηκε μόλις 1 ώρα και 13 λεπτά, για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στις 32 καλύτερες τενίστριες της διοργάνωσης.

Στο πρώτο σετ η Μαρία Σάκκαρη επέβαλλε από το ξεκίνημα τον ρυθμό της και έκανε γρήγορα το 3-0. Η Χάντερ έβγαλε αντίδραση, κατάφερε να μειώσει σε 3-2. Ωστόσο, η Σάκκαρη ανέβασε την απόδοσή της και κατέκτησε τα επόμενα τρία games για να πάρει το σετ με 6-2.

Στο δεύτερο σετ η Ελληνίδα αθλήτρια έφτασε γρήγορα στο 5-0. Η Χάντερ βρήκε ξανά μπρέικ και μείωσε σε 5-2, χωρίς όμως να μπορέσει να πλησιάσει περισσότερο με την Σάκκαρη να κάνει το 6-2.

Στη φάση των «32», η Μαρία Σάκκαρη περιμένει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτολίνα και την Κατερίνα Σινιάκοβα.