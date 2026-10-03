Με πέντε αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία του πρωταθλήματος της Basket League η οποία αναμένεται ανταγωνιστική μετά από πολλά χρόνια, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να θέλουν να κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON-ΠΑΟΚ

15:00 ΣΚΑΪ HYBRID

Η Μύκονος Betsson ξεκινάει στην δεύτερη σεζόν της στην πρώτη κατηγορία, με τον στόχο που είχε και την περασμένη σεζόν την παραμονή και την συμμετοχή της στα playoffs. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ τον Αντρέα Τρινκιέρι και πολλές μεγάλες μεταγραφές έχει στόχο να φτάσει μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

16:00 ΣΚΑΪ HYBRID

Ο Κολοσσός με αλλαγές στο ρόστερ την φετινή σεζόν, θέλει και φέτος να κερδίσει την παραμονή του και να φτάσει όσο το δυνατόν ψηλότερα. Από την άλλη η Δόξα Λευκάδας επιστρέφει στην κατηγορία μετά την σεζόν το 2016-17 και θέλει να πετύχει την πρώτη της νίκη απέναντι στην ομάδα της Ρόδου.

ΑΕΚ-ΜΑΡΟΥΣΙ

16:00 ΣΚΑΪ HYBRID

Για ακόμα μια σεζόν η ΑΕΚ θέλει να διατηρηθεί ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα και να καταφέρει την διάκριση. Από την άλλη το Μαρούσι έχει στόχο να κάνει καλύτερη πορεία από την περσινή, όταν και έμεινε στην κατηγορία την τελευταία αγωνιστική.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON

17:00 ΣΚΑΪ HYBRID

Ο Προμηθέας Πάτρας, με ανανεωμένο ρόστερ και τον Γιώργο Βόβορα στον πάγκο του θέλει να κάνει ακόμη μια καλή σεζόν και να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα με την παραμονή του στην κατηγορία. Από την άλλη το Περιστέρι Betsson θέλει να συνεχίσει και φέτος την πολύ επιτυχημένη περσινή σεζόν που έκανε και να πλασαριστεί σε μια καλή θέση.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΡΗΣ

17:30 ΣΚΑΪ TV

Με νέο ρόστερ, η Καρδίτσα θέλει να βελτιώσει την εικόνα και τη θέση της, καθώς την περσινή σεζόν πάλεψε για την παραμονή. Από την άλλη, ο Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και ένα ακριβό ρόστερ, θέλει να κοντράρει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και να επιστρέψει σταδιακά στις δόξες του παρελθόντος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ (15:00, ΣΚΑΪ Hybrid)

Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (14:00, ΣΚΑΪ Hybrid)

ΑΕΚ – Μαρούσι (16:00, ΣΚΑΪ Hybrid)

Προμηθέας Πάτρας – Περιστέρι Betsson (17:00, ΣΚΑΪ Hybrid)

Καρδίτσα– Άρης (17:30, ΣΚΑΪ TV)

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Vikos Φalcons (13:00, ΣΚΑΪ TV)

Ηρακλής – Ολυμπιακός (17:30, ΣΚΑΪ TV)