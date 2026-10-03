Με αγώνες στις τρεις κατηγορίες League A, League B και League C συνεχίζεται σήμερα η δράση στο Nations League με την αναμέτρηση της Κροατίας με την Αγγλία να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα.

Για την League A και για τον 3ο όμιλο η Κροατία θα υποδεχθεί την Αγγλία, με τις δύο ομάδες να συναντιούνται μετά από το Μουντιάλ 2026, όταν οι Άγγλοι είχαν πάρει τη νίκη με 4-2. Την προηγούμενη αγωνιστική η Αγγλία νίκησε με 2-0 την Τσεχία.

Οι Κροάτες από την άλλη προέρχονται από ήττα με 4-1 στην έδρα της Ισπανίας, ενώ στην πρεμιέρα τους στο Nations League είχαν επικρατήσει με 2-1 της Τσεχίας.

Στο άλλο ματς του ομίλου στις 21:45 στο Οβιέδο η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία θα υποδεχθεί την ουραγό του ομίλου Τσεχία, με στόχο την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα ματς. Η Τσεχία δεν έχει ακόμα βαθμό στον όμιλο.

Για τη League Β και τον 1ο όμιλο, η πρωτοπόρος Ελβετία, θα φιλοξενήσει στη Λουκέρνη την Σλοβενία, η οποία νίκησε την προηγούμενη αγωνιστική με 2-0 τη Βόρεια Μακεδονία. Στο άλλο ματς του ομίλου η Σκωτία, η οποία έχει μόλις έναν βαθμό θα αντιμετωπίσει στα Σκόπια την Βόρεια Μακεδονία.

Στην League C, η Φινλανδία θα υποδεχθεί την Αλβανία, στο ντέρμπι κορυφής του 1ου ομίλου, για τον οποίο επίσης θα κοντραριστούν Λευκορωσία και Σαν Μαρίνο. Για τον 4ο όμιλο, η Εσθονία θα φιλοξενήσει το Λουξεμβούργο και η Ισλανδία την Βουλγαρία.

Το σημερινό πρόγραμμα στο Nations League:

League A

Κροατία-Αγγλία (19:00)

Ισπανία-Τσεχία (21:45)

League Β

Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία (21:45)

Ελβετία-Σλοβενία (21:45)

League C

Φινλανδία-Αλβανια (16:00)

Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο (19:00)

Εσθονία-Λουξεμβούργο (19:00)

Ισλανδία-Βουλγαρία (19:00)