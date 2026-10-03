Η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού είναι έτοιμη για να γράψει ιστορία. Οι «ερυθρόλευκες» υποδέχονται σήμερα (17:30, Mega News) στο Παπαστράτειο την Καταλούνια, με στόχο να κατακτήσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία τους.

Ο Ολυμπιακός την περασμένη σεζόν κατέκτησε το Champions League Γυναικών στο Final Four της Μάλτας, νικώντας τη Φερεντσβάρος στα πέναλτι στον μεγάλο τελικό. Το ευρωπαϊκό Super Cup ο Ολυμπιακός το έχει κατακτήσει τρεις φορές το 2015, το 2021 και το 2022.

Αν κατακτήσει και φέτος το Super Cup, η ομάδα Γυναικών των Πειραιωτών θα φτάσει τους εννέα ευρωπαϊκούς τίτλους στην ιστορία της, έχοντας στη συλλογή της και το LEN Trophy του 2014.

Όσον αφορά τους προηγούμενους τελικούς του Super Cup, το 2015 ο Ολυμπιακός νίκησε την Πάντοβα με 10-6, το 2021 την Κίνεφ Κίρισι με 14-11 και το 2022 επικράτησε του Εθνικού με 11-4. Η μοναδική ήττα του Ολυμπιακού σε τελικό Super Cup ήταν το 2014 από την Σαμπαντέλ με 9-8 στα πέναλτι.

Η Καταλούνια από την πλευρά της την περασμένη σεζόν κατέκτησε το Euro Cup, νικώντας την Μπαρτσελονέτα και στους δύο τελικούς, με 14-9 και 13-11. Η Ισπανική ομάδα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε τελικό Super Cup γυναικών.

Οι κάτοχοι του ευρωπαϊκού Super Cup:

Σαμπαντέλ 5 (2013, 2014, 2016, 2023, 2024)

Ολυμπιακός 3 (2015, 2021, 2022)

Οριζόντε Κατάνια 2 (2008, 2019)

ΝΟ Βουλιαγμένης 2 (2009, 2010)

Κίνεφ Κίρισι 1 (2017)

Χόνβεντ 1 (2006)

Φιορεντίνα 1 (2007)

Προ Ρέκο 1 (2011)

Ιμπέρια 1 (2012)

Ντουναουιβάρος 1 (2018)

Σαντ Αντρέου 1 (2025)