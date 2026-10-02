Ισόπαλες με 1-1 αναδείχθηκαν οι Γαλλία και Ιταλία στο «Σταντ ντε Φρανς» για την 3η αγωνιστική του Nations Leeague.

Oι «τρικολόρ» του Ζινεντίν Ζιντάν δημιούργησαν μεγαλύτερους και περισσότερους κινδύνους προς τα καρέ του Ντοναρούμα και προηγήθηκαν με σουτ του Ολίσε στο 55ο λεπτό.

Η «σκουάντρα ατζούρα» ωστόσο βρήκε απάντηση με την πανέξυπνη κίνηση του Μπαστόνι που εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ντα Κούνια στο 68ο λεπτό για να βγει απέναντι στον Μενιάν και να κάνει το τελικό 1-1.

Από εκεί και πέρα, το Βέλγιο νίκησε με 3-0 την Τουρκία που παραμένει τελευταία και χωρίς βαθμό. Το σκορ άνοιξε στο 10ο λεπτό ο Ντε Μπρόινε με υπέροχη ενέργεια ενώ στο 59′ ο ίδιος έγραψε το 2-0. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Λουκάκου με κοντινό πλασέ στο 76΄.

Για τον 2ο όμιλο της League B η Ουγγαρία επικράτησε 1-0 της Γεωργίας στη Βουδαπέστη, με γκολ που σημείωσε ο Μίλος Κέρκεζ στο 35’, με τους γηπεδούχους να κρατούν μέχρι τέλους το προβάδισμα.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Βόρεια Ιρλανδία έκανε εντυπωσιακό πέρασμα από την Τρνάβα, επικρατώντας 3-0 της Ουκρανίας. Δύο γκολ πέτυχε ο Σιαρόν Μπράουν (9’, 61’) και ένα ο Άιζακ Πράις (22’). Για τους Ουκρανούς έπαιξε βασικός ο Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού ενώ ο Ζούμπκοφ της ΑΕΚ μπήκε στο 63′.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Βοσνίας με τη Σουηδία στη Ζένιτσα. Οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν στο 61’ με τον Γιόκερες, με τους γηπεδούχους να απαντούν στο 80’ με τον Αλαϊμπέγκοβιτς.

Στη Βαρσοβία, η Πολωνία διέλυσε τη Ρουμανία με 6-0, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να πετυχαίνει χατ τρικ (24’, 47’, 86’). Τέλος, τα Νησιά Φερόε για τη League C, έμειναν στο 1-1 με τους Σλοβάκους.