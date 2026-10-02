Ραντεβού με την ιστορία έχει ο Ολυμπιακός ο οποίος θα διεκδικήσει το 4ο Super Cup Ευρώπης της ιστορίας του στο πόλο των γυναικών.

Οι Πρωταθλήτριες Ευρώπης, θα αντιμετωπίσει την Κυπελλούχο Ευρώπης, Καταλούνια στο Εθνικό κολυμβητήριο του Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ», το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 17:30.

Με αφορμή τον αγώνα πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, η συνέντευξη Τύπου με την αρχηγό του Ολυμπιακού, Βάσω Πλευρίτου να τονίζει πωςο Ολυμπιακός είναι γεννημένος για να βρίσκεται στην κορυφή.

«Ο Ολυμπιακός είναι γεννημένος για να βρίσκεται στην κορυφή. Για αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να οδηγούμε τον Ολυμπιακό εκεί όπου του αξίζει. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε από την πλευρά μας, να δώσουμε το 100% του εαυτού μας και να δώσουμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στο κοινό.

Περιμένουμε τον κόσμο μας να έρθει να μας υποστηρίξει, να το γεμίσουμε και να χαρούμε μαζί την επιτυχία», τόνισε χαρακτηριστικά η Πλευρίτου.

Από την πλευρά του ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Ντόσκας δήλωσε ότι η ονειρική περσινή χρονιά ανήκει στο παρελθόν και φέτος μπαίνουν με τον ίδιο στόχο, αυτόν του πρωταγωνιστή.

«Για εμάς, πέρυσι ήταν μία τέλεια χρονιά. Αυτό όμως, ανήκει στο παρελθόν. Ξεκινάει η φετινή σεζόν με ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Με ένα παιχνίδι που κρίνει έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι και φέτος, θα πρωταγωνιστήσουμε στην Ευρώπη.

Σεβόμαστε στην Καταλούνια και είμαι έτοιμοι για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ευχόμαστε, ο κόσμος να γεμίσει το Παπαστράτειο και να πανηγυρίσουμε έναν ευρωπαϊκό τίτλο όλοι μαζί, αύριο», είπε χαρακτηριστικά.