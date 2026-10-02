Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Super Cup Ευρώπης στο πόλο γυναικών, όπου ο Πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, θα αντιμετωπίσει την Καταλούνια (3/10, 17:30), ο Νίκος Χαρδαλιάς προχώρησε σε μια σημαντική δήλωση.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Αττικής έκανε γνωστό ότι εγκρίθηκε η διακήρυξη για το νέο «σπίτι» του ερασιτέχνη Ολυμπιακού και το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού που θα βρίσκεται στο περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, περνάει πλέον στην διαγωνιστική διαδικασία.

Επιπλέον, ανακοίνωσε την χρηματοδότηση 8,5 εκατομμυρίων για την ανακατασκευή του Εθνικού κολυμβητηρίου του Πειραιά, «Π. Καπαγέρωφ», το οποίο φιλοξενεί τόσο τα τμήματα υγρού στίβου του Ολυμπιακού και του Εθνικού Πειραιά, όσο και άλλων σωματείων της περιοχής.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ, ενόψει μιας μεγάλης ευρωπαϊκής συνάντησης που φέρνει τον Πειραιά και την Αττική στο επίκεντρο του γυναικείου αθλητισμού. Το Super Cup φέρνει αντιμέτωπες δύο κορυφαίες ομάδες: τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και την Κυπελλούχο Ευρώπης Καταλούνια. Καλωσορίζουμε τις αθλήτριες και τις αποστολές τους και περιμένουμε έναν αγώνα αντάξιο της ποιότητας, της διαδρομής και των επιτυχιών τους. Για εμάς, η φιλοξενία τέτοιων διοργανώσεων είναι σταθερή επιλογή.

Η Αττική μπορεί και πρέπει να έχει διαρκή παρουσία στον χάρτη του διεθνούς αθλητισμού. Να ενισχύει την εξωστρέφειά της και να δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να παρακολουθούν από κοντά σπουδαίους αγώνες. Φυσικά, αυτή η προσπάθεια χρειάζεται υποδομές. Για αυτό στηρίξαμε με χρηματοδότηση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ την πλήρη ανακατασκευή του ιστορικού «Π. Καπαγέρωφ», που θα φιλοξενήσει το Super Cup. Ενός χώρου άρρηκτα δεμένου με τον αθλητισμό του Πειραιά. Γιατί οι μεγάλες διοργανώσεις χρειάζονται σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές εγκαταστάσεις.

Με την ίδια ευθύνη προχωράμε και στο Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού για τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, στο Νέο Φάληρο, στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ. Μια προσωπική μας δέσμευση που περνά πλέον στο επόμενο ουσιαστικό στάδιο. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω, ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου ξεκίνησε, καθώς πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα, στις 28/9, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου, ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα ευρωπαϊκών κοινοτήτων στις 30/9/2026 και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων από την 1/10.

Ο διαγωνισμός είναι στον αέρα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 6/11 και το άνοιγμα των προσφορών έχει καθοριστεί για τις 12/11. Πρόκειται για μια επένδυση 19 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που χρηματοδοτούμε εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Με δύο κολυμβητήρια ολυμπιακών διαστάσεων, κλειστό και ανοικτό, δύο παιδικές πισίνες, σύγχρονους υποστηρικτικούς χώρους, πολιτιστικές χρήσεις (μουσείο υγρού στίβου του Ο.Σ.Φ.Π.) και πλήρη προσβασιμότητα για τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Φίλες και φίλοι, οι αθλητές του Ολυμπιακού και των Εθνικών μας ομάδων έχουν χαρίσει στη χώρα μεγάλες διακρίσεις. Οφείλουμε να τους εξασφαλίζουμε συνθήκες προετοιμασίας αντάξιες της προσπάθειας και των επιτυχιών τους. Και παράλληλα, να δημιουργούμε υποδομές που θα ανοίγουν τον δρόμο σε περισσότερα παιδιά και σε νέους πρωταθλητές. Αυτό υπηρετεί η στήριξή μας στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και στα ιστορικά σωματεία της Αττικής. Με συνεργασία, συγκεκριμένα έργα και σεβασμό στην καθημερινή προσπάθεια των αθλητών μας, των προπονητών τους και των οικογενειών. Ειδικά για τα κορίτσια, η διοργάνωση αυτή έχει ξεχωριστή σημασία.

Οι αθλήτριες που θα δούμε στην πισίνα είναι πρότυπα δύναμης, επιμονής και ομαδικότητας. Θέλουμε περισσότερα κορίτσια να συμμετέχουν, να παραμένουν στον αθλητισμό, να εξελίσσονται και να πρωταγωνιστούν. Και έχουμε ευθύνη να τους δίνουμε τις ευκαιρίες που χρειάζονται. Ευχαριστώ όλους όσοι εργάζονται για τη διοργάνωση. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και έναν σπουδαίο αγώνα, με δύναμη, σεβασμό και ευ αγωνίζεσθαι».