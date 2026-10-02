Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε στην Αργεντινή συνοδευόμενος από την οικογένειά του, προκειμένου να αποχαιρετήσει επίσημα την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταία φορά την φανέλα της Αργεντινής σε μια ειδική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες, στις 7 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 02:00 ώρα Ελλάδος.

Νωρίτερα, η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Μπουρκίνα Φάσο στις 3 Οκτωβρίου, στις 03:00 ώρα Ελλάδος, σε μια αναμέτρηση στην οποία ο Μέσι δεν θα αγωνιστεί.