Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε και επίσημα σε καταγγελία του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Euroleague για το περιστατικό στην Μπολόνια απέναντι στην Βίρτους.

Μέσω της καταγγελίας οι «πράσινοι» ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του τεχνικού του Ολυμπιακού, ενώ στον φάκελο της καταγγελίας συμπεριλήφθηκαν προηγούμενα περιστατικά.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της EuroLeague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα έπειτα από όσα απαράδεκτα επανέλαβε την Πέμπτη (1/10) μετά από το τέλος της αναμέτρησης του αγώνα και της ήττας της ομάδας του από τη Βίρτους Μπολόνια, όταν-μεταξύ άλλων- έσπρωξε αντίπαλους παίκτες μαινόμενος.

Μέσω αυτής ζητεί την παραδειγματική τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού αναφέροντας το σύνολο των ανάρμοστων συμπεριφορών του καθ’ υποτροπή ανεξέλεγκτου παραβάτη τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αποτελούν απόλυτη δυσφήμιση για το άθλημα και το προϊόν της Ευρωλίγκα.

Μεταξύ άλλων όσα αδιανόητα έκανε μετά το περσινό εκτός έδρας ματς με την Ντουμπάι, οταν επιτέθηκε σε φιλάθλους στην εξέδρα, καθύβρισε γυναίκα φίλαθλο, την αντίστοιχη συμπεριφορά του στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι και πλήθος άλλων.

Επίσης επισημαίνεται πως δεν είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζώκας να συνεχίσει ανεξέλεγκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα και παράλληλα να τυγχάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή, ενώ άλλοι παράγοντες του αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και δικαίως.

Στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις και ο κ. Μπαρτζώκας το δυσφημεί συνεχώς και μένει ατιμώρητος, κάτι που πρέπει να σταματήσει».