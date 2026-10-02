Εκτός αποστολής της Εθνικής Γερμανίας για την αναμέτρηση με την Ελλάδα στην Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική του Nations League, έμεινε ο Σερτζ Γκνάμπρι.
Ο Γιούργκεν Κλοπ, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον 31χρονο μεσοεπιθετικό για το κρίσιμο παιχνίδι του ομίλου, ο οποίος είχε αγωνιστεί ως αλλαγή και για 15 λεπτά στην αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Άουγκσμπουργκ
Τη θέση του στην τελική 23άδα της Εθνικής Γερμανίας θα πάρει ο Φέλιξ Κάιντελ της Έλβερσμπεργκ, με τον 23χρονο αμυντικό χαφ να δέχεται την πρώτη κλήση του στην Ανδρών της χώρας του.
Jürgen Klopp verzichtet im wichtigen Nations-League-Rückspiel gegen Griechenland auf Serge Gnabry. ❌🇩🇪— Sky Sport (@SkySportDE) October 2, 2026
Der Bayern-Star, der gegen Serbien noch als Ersatzkapitän auflief, gehört nicht zum 23-köpfigen Spieltagskader. Stattdessen rückt Neuling Felix Keidel von der SV Elversberg… pic.twitter.com/s41FrW16wy