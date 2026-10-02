Εκτός αποστολής της Εθνικής Γερμανίας για την αναμέτρηση με την Ελλάδα στην Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική του Nations League, έμεινε ο Σερτζ Γκνάμπρι.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον 31χρονο μεσοεπιθετικό για το κρίσιμο παιχνίδι του ομίλου, ο οποίος είχε αγωνιστεί ως αλλαγή και για 15 λεπτά στην αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Άουγκσμπουργκ

Τη θέση του στην τελική 23άδα της Εθνικής Γερμανίας θα πάρει ο Φέλιξ Κάιντελ της Έλβερσμπεργκ, με τον 23χρονο αμυντικό χαφ να δέχεται την πρώτη κλήση του στην Ανδρών της χώρας του.