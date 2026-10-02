Στο «Telekom Center Athens», βρίσκεται ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός και παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Ο προπονητής των «πράσινων», Τζέικομπ Νίστρουπ, μαζί με όλο το τεχνικό του επιτελείο, τον Κάρλος Ζέκα, τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη και τον CEO, Στέφανο Γιουρέλη, πήραν θέση στην έδρα του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, ο Δανός προπονητής έγινε δεκτός με πολύ θερμό χειροκρότημα από τους φίλους του Παναθηναϊκού, όταν έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο και πριν πάρει τη θέση του για να δει το παιχνίδι.