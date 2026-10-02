Επιβεβαιώθηκαν τα άσχημα νέα για τον Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα, με την τουρκική ομάδα να ενημερώνει σχετικά με την κατάστασή του.

Όπως έκανε γνωστό η Εφες ο Τζέιμς χειρουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα του δεξιού του ποδιού και ξεκινά άμεσα τη διαδικασία της αποθεραπείας του.

Αυτό αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για 7 έως 9 μήνες και έτσι, το πιθανότερο σενάριο θέλει τον 36χρονο να χάνει ολόκληρο το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.