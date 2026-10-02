Επιβεβαιώθηκαν τα άσχημα νέα για τον Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα, με την τουρκική ομάδα να ενημερώνει σχετικά με την κατάστασή του.
Όπως έκανε γνωστό η Εφες ο Τζέιμς χειρουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα του δεξιού του ποδιού και ξεκινά άμεσα τη διαδικασία της αποθεραπείας του.
Αυτό αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για 7 έως 9 μήνες και έτσι, το πιθανότερο σενάριο θέλει τον 36χρονο να χάνει ολόκληρο το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.
Dün oynadığımız Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanan Mike James’e Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından aşil tendonu onarımı ameliyatı uygulandı.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 2, 2026
Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat sonrası tedavi sürecinin seyri doğrultusunda oyuncumuzun sahalardan 7-9 ay uzak kalacağının… pic.twitter.com/TSDNu3cpOV