Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης στα social media η οποία περιέχει μονάχα πέντε λέξεις, τοποθετήθηκε για όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σχετικά με το περιστατικό με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στην Μπολόνια.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media τους πανηγυρισμούς των παικτών της Βίρτους, οι οποίοι έπεσαν χαμογελώντας πάνω στον Γιώργο Μπαρτζώκα, με αποτέλεσμα ο τεχνικός του Ολυμπιακού να αντιδράσει.

Ο Γιαννακόπουλος σχολίασε το περιστατικό λέγοντας: «Δέκα μήνες και 2 εκατομμύρια πρόστιμο στον Γιαννακόπουλο». Και συνέχισε με νέο βίντεο: «Δεν γίνεται να τρώω 3 αγωνιστικές και να υπάρχουν προπονητές, παίκτες, παράγοντες που χειροδικούν και δεν τους ακουμπάει κανένας και είναι στο απυρόβλητο».

Λίγο αργότερα η ΚΑΕ Ολυμπιακός αντέδρασε δίνοντας την δική της απάντηση, χωρίς πάντως να κατονομάζει τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Πόνος είναι, ΔΕΝ θα περάσει!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: