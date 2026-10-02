Τον πολύπειρο Γάλλο elite διαιτητή Κλεμάν Τουρπέν, όρισε η UEFA στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Ο 44χρονος διαιτητής έχει εμπειρία από το Eλληνικό ποδόσφαιρο, καθώς τη σεζόν 2019/20 είχε διευθύνει δύο αναμετρήσεις των playoffs της Super League. Συγκεκριμένα, είχε σφυρίξει το ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-2 και το ΠΑΟΚ – Άρης 0-0.

Παράλληλα, τη φετινή σεζόν έχει διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τη ρεβάνς των playoffs του Champions League.

Ο Τουρπέν έχει επίσης σημαντική εμπειρία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας διευθύνει μεταξύ άλλων τον τελικό του Champions League το 2022 ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και τον τελικό του Europa League το 2021 μεταξύ Βιγιαρεάλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στο Μουντιάλ του 2026 σφύριξε τέσσερα παιχνίδια, με τελευταίο τον προημιτελικό ανάμεσα στην Αγγλία και τη Νορβηγία. Βοηθοί του θα είναι οι Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ερίκ Βατελιέ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ζερόμ Μπρισάρ, με AVAR τον Μπαστιέν Ντεσεπί.