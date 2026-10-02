Για την οικογένεια Καρέτσα η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League ήταν ιδιαίτερη.

Στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκε ο Βάιος Καρέτσας, ο πατέρας του Κωνσταντίνου Καρέτσα και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που ο γιος του αγωνίστηκε στην Τούμπα.

Άλλωστε τόσο ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, όσο και πατέρας του έχουν μιλήσει δημόσια για την αγάπη τους προς τον ΠΑΟΚ, γεγονός που έκανε την παρουσία του 18χρονου με την Εθνική στην Τούμπα ξεχωριστή.

«Περήφανος να βλέπω τον γιο μου να παίζει σ’ αυτό το γήπεδο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βάιος Καρέτσας στα social media με φωτογραφία από την Τούμπα, μετά το 2-2 της Ελλάδας με την Ολλανδία.