Στο πλαίσιο της συζήτησης της ομάδας εργασίας της Super League για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών, ο Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς απάντησε με στοιχεία και αποδείξεις στα όσα υποστήριξε ο Γιάννης Αλαφούζος αναφορικά με την εμπορικότητα.

«Αφού δεν θεωρείτε σημαντική την εμπορικότητα, γιατί ο ΣΚΑΪ, το κανάλι σας, έδωσε 20 στον Παναθηναϊκό και 2 στον Ηρακλή; Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αφτιά, αλλά δε θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα.

Πού ακούστηκε να συζητάμε για τα τηλεοπτικά ή άλλα έσοδα και να λέμε ότι δεν έχει σημασία η εμπορικότητα ή αν μια ομάδα την ακολουθούν εκατομμύρια φίλαθλοι, άρα και τηλεθεατές που είναι οι πελάτες των καναλιών που δίνουν τα τηλεοπτικά» ήταν χαρακτηριστικά η τοποθέτηση του Κώστα Καραπαπά.