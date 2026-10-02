Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη συζήτηση της ομάδας εργασίας της Super League για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Όπως έγινε γνωστό η διοργανώτρια αρχή θα απευθυνθεί τελικά σε δύο εταιρείες, την PricewaterhouseCoopers (PwC) και τη Deloitte για το πώς πρέπει να διανεμηθεί η τηλεοπτική πίτα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η ΠΑΕ Ολυμπιακός απέστειλε επιστολή στην Super League με τέσσερα βασικά σημεία τα οποία θα τεθούν στην PwC και τη Deloitte πριν καταθέσουν τις προτάσεις τους. Τα σημεία που στέκεται η Πειραϊκή ΠΑΕ είναι τα συνολικά έσοδα των ομάδων, η εμπορικότητα τους, τα μοντέλα κεντρικής διαχείρισης σε άλλες χώρες, καθώς και τα κριτήρια διανομής σε άλλες χώρες.

Ο Γιάννης Αλαφούζος στη τοποθέτηση του ανέφερε: «Η εμπορικότητα είναι αυτό που προσπαθούμε να μη λάβουμε υπόψη, λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ των ομάδων. Επαναλαμβάνω στόχος είναι να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Αν πάμε σε εμπορικότητα και κατάταξη, θα είναι δύσκολο να πάμε σε μια πιο δυνατή επιχορήγηση των ομάδων».

Η εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, Εύη Κουτσαυτάκη, από την πλευρά της υποστήριξε ότι: «Οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ συμφώνησαν στη λογική της κεντρικής διαχείρισης, με τη λογική της τεχνοκρατικής προσέγγισης. Η PwC και η Deloitte θα καταγράψουν τα δεδομένα με βάση το εξωτερικό και ακολούθως θα παρθούν αποφάσεις. Η εμπορικότητα είναι ένα πολύ βασικό κριτήριο, που σε όλα τα μοντέλα λαμβάνεται υπ’ όψιν. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να ενισχυθούν κάποιες ομάδες από τις τέσσερις μεγάλες. Ο κ. Μαρινάκης συμφώνησε σε μια άλλη βάση συζήτησης».

Η A’ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Μαρία Γκοντσάρεβα τόνισε: «Είμαστε σίγουροι πως όλοι μπορούμε να έχουμε κέρδος από τη διαδικασία αυτή. Είμαστε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, αλλά θέλουμε να έχουμε ξεκάθαρη οπτική της διαδικασίας και του σκεπτικού, που θα ακολουθηθούν. Θέλουμε ως ΠΑΟΚ την εξέλιξη και πρόοδο του προϊόντος. Θα πρέπει να δούμε και την προοπτική της πώλησης των δικαιωμάτων όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη συνθήκη και λόγω της Εθνικής Ελλάδος».

Ο CEO της ΠΑΕ ΑΕΚ Μηνάς Λυσάνδρου είπε: «Πρέπει να δούμε πώς θα αυξήσουμε τα έσοδα συνολικά, όχι μόνο στο κομμάτι του τηλεοπτικού συμβολαίου. Ας πάμε λοιπόν σε οργανισμούς, όπως η Deloitte και η PwC για κάτι μεγαλύτερο από απλή διαχείριση των τηλεοπτικών».

Η ομάδα εργασίας αποφάσισε να στείλει άμεσα ένα e mail στη European League και στην Players Association, για να δει πώς μοιράζουν τα λεφτά οι άλλες Λίγκες στην Ευρώπη.