Ο Ολυμπιακός υπέστη την πρώτη φετινή του ήττα στην Euroleague, από την Βίρτους στην Μπολόνια με 96-94 με τρίποντο σε νεκρό χρόνο από τον Καρ.

Το καλάθι έφερε ξέσπασμα χαράς στους γηπεδούχους, με τους παίκτες του πάγκου να τρέχουν προς το μέρος του σκόρερ, ωστόσο έπεσαν πάνω στον Γιώργο Μπαρτζώκα, που βρισκόταν μπροστά από τον πάγκο των Πειραιωτών.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ποστάρισμα για μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε το περιστατικό με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να δημοσιεύει βίντεο και να αναφέρει χαρακτηριστικά: «10 μήνες και 2 εκατομμύρια πρόστιμο στον Γιαννακόπουλο».