Σε μια νέα κλήση στην αποστολή της Εθνικής προχώρησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του αγώνα με την Γερμανία την Κυριακή (4/10, 21:45) στο γήπεδο της Τούμπας για την 4η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League.

Συγκεκριμένα, στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας, για να αντικαταστήσει τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος τέθηκε εκτός λόγω τραυματισμού που υπέστη στο παιχνίδι με την Ολλανδία.

Ο άσος της Άρσεναλ υπέστη θλάση και αποχώρησε από την Εθνική μας ομάδα. Μάλιστα αύριο αναμένεται να επιστρέψει στην Αγγλία για να ξεκινήσει την αποθεραπεία του.

Η τελευταία συμμετοχή του Δημήτρη Πέλκα με τη φανέλα της Εθνικής είχε καταγραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Δανία.