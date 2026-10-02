Σκέψεις Μπαρτζώκα για το 3άρι

Η ήττα στη Μπολόνια από τη Βίρτους βάζει ξανά σε μεταγραφικές σκέψεις τον Ολυμπιακό. Όχι για το αν θα αποκτήσει 3άρι, αυτό είναι σίγουρο, αλλά για το τι παίκτης θα είναι. Για το αν χρειάζονται τον Χεζόνια ή ένα 3άρι που θα είναι πιο σκληρό αμυντικά σε σχέση με τον Κροάτη. Με τον οποίο έχουν γίνει συζητήσεις και έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, σε σημείο κάποιοι να θεωρούν δεδομένη την προφορική συμφωνία. Δεν θα είναι έκπληξη όμως αν ο Μπαρτζώκας αλλάξει γνώμη και εισηγηθεί την απόκτηση άλλου παίκτη και όχι του Χεζόνια. Επιθετικά ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα πρόβλημα, μπορεί να σκοράρει πολύ και εύκολα, το πρόβλημα είναι ότι η άμυνά του δεν είναι, μέχρι τώρα τουλάχιστον, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό το βλέπει πρώτος από όλους ο Μπαρτζώκας.

Τον εξέθεσε ήδη

Δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο ο Ομπράντοβιτς για να εκθέσει τον Αταμάν. Αρκεί να δει κανείς το τι γίνεται με τον Μαντζούκα κυρίως αλλά και με τον Καλαϊτζάκη. Σίγουρα οι απουσίες βοηθούν στο να πάρουν περισσότερο χρόνο, μιλάμε όμως για δύο παίκτες που με τον Αταμάν ήταν σαν να μην υπάρχουν. Δεν τους έβλεπε ο Τούρκος, δεν τους υπολόγιζε, αλλά ο Ομπράντοβιτς χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να κάνει τώρα τους πάντες να συζητούν για τον Μαντζούκα και για το γεγονός ότι η Εθνική ομάδα μπορεί να κερδίσει έναν παίκτη για πολλά χρόνια. Μεγάλη η αλλαγή και την έχουν προσέξει φυσικά και οι υπόλοιποι παίκτες του ρόστερ, αυτοί που ήταν και την περασμένη σεζόν στην ομάδα και συνειδητοποιούν ότι ήταν… χωρίς προπονητή, πριν αναλάβει ο Σέρβος.

Επιστρέφει ο Συλαϊδόπουλος

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος αποτελεί παρελθόν από τη Ρίβερ Πλέιτ και ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Ελλάδα. Οι Πορτογάλοι λένε πως θα εργαστεί ξανά στον Ολυμπιακό, από τον Πειραιά όμως δεν επιβεβαιώνεται κάτι. Ο Συλαϊδόπουλος πάντως έχει ήδη δεχθεί κρούσεις από ελληνική ομάδα που ετοιμάζεται για αλλαγή προπονητή. Δύο είναι αυτές, ο Ατρόμητος και ο Λεβαδειακός. Οι Περιστεριώτες έχουν ήδη επικοινωνήσει με την πλευρά του πρώην προπονητή της Ρίο Άβε και ο Ντούσαν Κέρκεζ είναι σε όλο και πιο δύσκολη θέση. Με την πλάτη στον τοίχο, γιατί το μέλλον του θα κρίνεται σε κάθε αγώνα πλέον και αυτός με τον Αστέρα στην Τρίπολη στην επανέναρξη είναι σαν «τελικός» για τον ίδιο.

Επενδύει στις ακαδημίες

Με την Εθνική Ελλάδας να πρωταγωνιστεί, ο Μάριος Ηλιόπουλος σκέφτεται ακόμη το πώς θα αλλάξει την ΑΕΚ. Η μεγάλη επιθυμία του διοικητικού ηγέτη της Ένωσης είναι να δει πολλούς Έλληνες στην ομάδα αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Η Ένωση έκανε μεγάλα, ιστορικά βήματα σε πολλούς τομείς με τον Μελισσανίδη, είχε μείνει όμως πίσω σε ό,τι αφορά τα τμήματα υποδομής. Αυτό προσπαθεί να διορθώσει ο Ηλιόπουλος, ο οποίος επενδύει τόσο στα πρόσωπα που στελεχώνουν τις ακαδημίες της ΑΕΚ όσο και στις υποδομές στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα, θέλοντας να δει Έλληνες παίκτες να βγαίνουν από τα φυτώρια και να ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα.

Πράσινο το μέλλον του Λιβάι

Ανησυχία στον Παναθηναϊκό για το μυικό πρόβλημα του Λιβάι Γκαρσία, καμία ανησυχία για το μέλλον του όμως. Οι «πράσινοι» τον απέκτησαν με δανεισμό μεν, από την πρώτη στιγμή όμως αποφάσισαν να τον αγοράσουν στο τέλος της σεζόν. Τον ξέρουν άλλωστε πολύ καλά τον παίκτη, ξέρουν τι μπορεί να δώσει και ο Νίστρουπ ήδη τον έχει ξεχωρίσει. Άλλος είναι ο επιθετικός που δεν θα βρίσκεται και την επόμενη σεζόν στην ομάδα, αν όλα πάνε καλά, αν πάνε όπως τα έχουν στο μυαλό τους οι διοικούντες. Αυτό που περιμένουν στον Παναθηναϊκό είναι να κάνει ο Τεττέη μια πολύ καλή σεζόν και το επόμενο καλοκαίρι να πωληθεί, κατά πάσα πιθανότητα στην Αγγλία, με τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ. Έπειτα από τόσα λεφτά που δόθηκαν άλλωστε, θα πρέπει να υπάρξει και μια ακριβή πώληση.