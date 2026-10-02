Ένα εντυπωσιακό ποσό καταβλήθηκε για τη Ferrari 550 Maranello που είχε στην κατοχή του ο Μάικλ Τζόρνταν, καθώς το αυτοκίνητο του θρύλου του ΝΒΑ άλλαξε χέρια έναντι 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η τιμή της δημοπρασίας ξεπέρασε με μεγάλη διαφορά την αρχική ανώτατη εκτίμηση των 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παράλληλα αποτέλεσε νέο ρεκόρ για Ferrari 550 Maranello που έχει πωληθεί σε δημόσια δημοπρασία.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο παραδόθηκε στον Τζόρνταν από τη Ferrari στις 29 Μαΐου 1997. Η ημερομηνία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς βρισκόταν μόλις λίγες ημέρες πριν από την κατάκτηση του πέμπτου πρωταθλήματος NBA από τον ίδιο με τους Σικάγο Μπουλς.

Η Ferrari ξεχωρίζει για το Rosso Barchetta χρώμα της και το καφέ δερμάτινο εσωτερικό. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας V12 κινητήρας 5,5 λίτρων, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και τον χαρακτηριστικό ανοικτό επιλογέα ταχυτήτων.

Ιδιαίτερη λεπτομέρεια αποτελεί και η προσαρμογή του αυτοκινήτου στα μέτρα του Τζόρνταν. Λόγω του ύψους του, περίπου 1,98 μέτρα, έγιναν αλλαγές στις ράγες των καθισμάτων και στην επένδυση, ώστε να εξασφαλίζεται περισσότερος χώρος για τον οδηγό. Το αυτοκίνητο έφερε επίσης πινακίδα του Ιλινόις με την ένδειξη «MJ 5».

Ο άλλοτε σούπερ σταρ των Μπουλς χρησιμοποίησε τη Ferrari στις καθημερινές μετακινήσεις του προς αγώνες και προπονήσεις, διανύοντας συνολικά περίπου 6.400 μίλια. Μάλιστα, με αυτό το αυτοκίνητο έφυγε από το United Center στις 13 Ιουνίου 1997, την ημέρα που πανηγύρισε την κατάκτηση του πέμπτου τίτλου του.

Ο Τζόρνταν κράτησε τη Ferrari μέχρι τον Δεκέμβριο του 2002, όταν και την πούλησε. Έκτοτε, το αυτοκίνητο παρέμεινε ουσιαστικά εκτός δημοσιότητας για σχεδόν 24 χρόνια.

Η πρόσφατη δημοπρασία επανέφερε το συλλεκτικό αυτοκίνητο στο προσκήνιο και η τελική τιμή των 2,7 εκατ. δολαρίων επιβεβαίωσε την ιδιαίτερη αξία που εξακολουθεί να έχει ένα αντικείμενο συνδεδεμένο με την καριέρα του Τζόρνταν.

Η πώληση ήρθε μόλις μία ημέρα μετά τη δημοπρασία της φανέλας που φορούσε ο Τζόρνταν στον τρίτο αγώνα των Τελικών του 1998, η οποία έφτασε τα 12,26 εκατομμύρια δολάρια. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, τα δύο αντικείμενα απέφεραν συνολικά 14,96 εκατομμύρια δολάρια.