Να ανατρέψει την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που την έκρινε υπεύθυνη για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League επιχειρεί η Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «Πολίτες» γνωστοποίησαν πως προχώρησαν επίσημα στην κατάθεση της έφεσής τους, αμφισβητώντας τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η επιτροπή. Σύμφωνα με τον σύλλογο, η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 19:00 της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου 2026.

Η υπόθεση αφορά οικονομικές πρακτικές που εξετάστηκαν για το διάστημα από τη σεζόν 2009/10 μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2017/18. Με βάση τα ευρήματα της επιτροπής, η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει εικονικές εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες, σύμφωνα με την απόφαση, συνδέονταν με μηχανισμό συγκαλυμμένης χρηματοδότησης. Το ποσό των εσόδων που φέρεται να επηρεάστηκε υπολογίζεται σε 830 εκατομμύρια λίρες.

Η αγγλική ομάδα, από την πλευρά της, απορρίπτει τα συμπεράσματα και υποστηρίζει ότι η απόφαση παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες τόσο ως προς τη νομική της βάση όσο και ως προς την αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών.

Στην ανακοίνωσή της, η Σίτι επισημαίνει ότι θεωρεί πως υπάρχουν ουσιώδη σφάλματα στην απόφαση και για τον λόγο αυτό ζητά την επανεξέταση της υπόθεσης μέσω της διαδικασίας της έφεσης.

Παράλληλα, ο σύλλογος επαναλαμβάνει ότι αρνείται τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του από την Premier League. Η διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι υποστηρίζει ότι διαθέτει σημαντικό όγκο αποδεικτικού υλικού, το οποίο, σύμφωνα με τη δική της θέση, ενισχύει τους ισχυρισμούς της και τη θέση περί μη διάπραξης των παραβάσεων.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη διαδικασία εξέτασης της έφεσης και στην εξέλιξη της υπόθεσης, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές διαμάχες που έχουν απασχολήσει το αγγλικό ποδόσφαιρο.