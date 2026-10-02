Με ιδιαίτερα θετικά λόγια αναφέρθηκε στην έως τώρα εμπειρία του στον Ολυμπιακό ο Ρέμο Φρόιλερ, μιλώντας στους Ελβετούς δημοσιογράφους ενόψει της αναμέτρησης της Ελβετίας με τη Σλοβενία για το Nations League.

Ο 33χρονος μέσος βρίσκεται πλέον στον Πειραιά και, όπως ανέφερε, οι πρώτες του εβδομάδες στην Ελλάδα έχουν αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του.

Ο Φρόιλερ στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον ίδιο και την οικογένειά του, υπογραμμίζοντας την οργάνωση που συνάντησε από την πρώτη ημέρα της μεταγραφής του.

«Όλα πηγαίνουν πολύ καλά στην Αθήνα και ο σύλλογος είναι εξαιρετικός. Έχω μόνο θετικά να πω. Η οργάνωση ήταν πραγματικά φανταστική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ελβετός χαφ εξήγησε πως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού φρόντισαν να διευθετήσουν μια σειρά από πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν σε μια μετακόμιση στο εξωτερικό, από το σχολείο των παιδιών του και τις τραπεζικές διαδικασίες μέχρι τις απαραίτητες εγγραφές και διαγραφές.

Παράλληλα, έκανε και μια σύγκριση ανάμεσα στο ελληνικό και το ιταλικό πρωτάθλημα, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στην Ιταλία. Όπως σημείωσε, μέσα σε μόλις έναν μήνα στην Ελλάδα έχει ήδη αντιληφθεί σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ποδοσφαιρικές πραγματικότητες.

«Η διαφορά με την Ιταλία είναι σίγουρα αισθητή. Ακόμη και τώρα, έναν μήνα μετά τη μετακόμισή μου, μπορώ να πω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πρωταθλήματα. Ωστόσο, εξακολουθούμε να είμαστε στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο Φρόιλερ.