Άσχημα ήταν τα νέα για τον Χρήστο Τζόλη μετά το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα, καθώς ο διεθνής μεσοεπιθετικός αντιμετωπίζει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο και αναμένεται να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του για περίπου δύο έως τρεις εβδομάδες.

Ο Τζόλης ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα της Εθνικής, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση. Η ενόχληση εμφανίστηκε στο 14ο λεπτό, σε προσπάθεια της ελληνικής ομάδας, και παρά την αρχική του πρόθεση να συνεχίσει, λίγα λεπτά αργότερα έγινε αναγκαστική η αντικατάστασή του.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Γιώργο Μασούρα, με τον Τζόλη να αποχωρεί στο 18ο λεπτό. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην επόμενη αναμέτρηση της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία.

Μετά τον τραυματισμό του, ο 24χρονος εξτρέμ αναμένεται να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής και να επιστρέψει στην Αγγλία. Στόχος είναι να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα αποκατάστασης της ομάδας του και να ακολουθήσει την απαραίτητη θεραπεία υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει την ακριβή πορεία της αποθεραπείας του, αλλά και το πότε ο Τζόλης θα μπορέσει να επιστρέψει στις προπονήσεις και να τεθεί ξανά στη διάθεση του Μικέλ Αρτέτα.