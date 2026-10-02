Η Ελλάδα προηγήθηκε με 2-0, όμως οι Ολλανδοί βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν και να φύγουν από την Τούμπα με τον βαθμό της ισοπαλίας. Παρ’ όλα αυτά, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου, έχοντας δύο βαθμούς περισσότερους από την Ολλανδία και τρεις από τη Γερμανία.

Για τον Παυλίδη, ωστόσο, η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη σημασία. Ο Έλληνας επιθετικός αγωνίστηκε στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου γεννήθηκε, έχοντας απέναντί του μια χώρα που συνδέεται άμεσα με την ποδοσφαιρική του πορεία.

Η εικόνα της κατάμεστης Τούμπας και η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Έλληνες φίλαθλοι έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στη βραδιά. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου πριν από τη σέντρα.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Παυλίδης έκανε τη δική του αναφορά στη βραδιά, υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα της εμπειρίας. «Ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά του, ενώ πλέον το βλέμμα όλων στην Εθνική στρέφεται στη συνέχεια της διοργάνωσης.

«Ένα κατάμεστο γήπεδο στην πόλη όπου γεννήθηκα, απέναντι στην Ολλανδία, μια χώρα που θα είναι πάντα λίγο ξεχωριστή για μένα. Ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι για πάντα. Για εμάς δεν αλλάζει τίποτα. Ίδιος δρόμος, ίδια δουλειά. Πάμε όλοι μαζί την Κυριακή», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσίευσή του στα social media.