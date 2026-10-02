Ο Λίον Μπέιλι ανεβάζει σταθερά ρυθμούς και πλέον όλα δείχνουν πως βρίσκεται σε θέση να υπολογίζεται κανονικά από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα μια γεμάτη εβδομάδα προπονήσεων, ενώ θετικές είναι οι εξελίξεις και στην περίπτωση του Γκουστάβο Σα.

Ο Μπέιλι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του Ολυμπιακού στη θερινή μεταγραφική περίοδο. Η απόκτησή του προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο 29χρονος διαθέτει παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην Άστον Βίλα. Στον Πειραιά περιμένουν πλέον να αποδείξει την αξία του και με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Από την επομένη της αναμέτρησης με τη Γιαγκελόνια, ο Μπέιλι ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση της φυσικής και σωματικής του κατάστασης. Η δουλειά που έγινε στο Ρέντη φαίνεται πως έχει αποδώσει, καθώς ο ποδοσφαιριστής ανταποκρίθηκε με επιτυχία στο απαιτητικό τεστ που έκανε τη Δευτέρα, όταν μαζί με τον Σα βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού για έξτρα πρόγραμμα.

Μετά από αυτή τη διαδικασία, το τεχνικό επιτελείο έκρινε πως ο Μπέιλι μπορούσε να επιστρέψει σε πλήρες ομαδικό πρόγραμμα. Έκτοτε συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις, σε υψηλή ένταση και χωρίς να παρουσιάσει την παραμικρή ενόχληση. Μάλιστα, ολοκλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες προπονήσεις με την ομάδα.

Πλέον, το ζητούμενο είναι να διατηρήσει την ίδια εικόνα και την επόμενη εβδομάδα. Εφόσον όλα συνεχιστούν ομαλά, ο Μπέιλι θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και θα μπορεί να υπολογίζεται χωρίς ειδικό περιορισμό στον χρόνο συμμετοχής του.

Θετικά νέα και για τον Σα

Ανάλογα ενθαρρυντική είναι η κατάσταση και του Γκουστάβο Σα. Ο 22χρονος Πορτογάλος έχει ήδη αρχίσει να συμμετέχει σε τμήματα της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα, πριν συνεχίσει με ατομικό πρόγραμμα, το οποίο είχε ως στόχο να ενισχύσει το πόδι του μετά τη βαριά θλάση που είχε υποστεί.

Η σταδιακή επανένταξή του έγινε με προσεκτικά βήματα, προκειμένου να φτάσει σε πλήρη ένταση χωρίς να υπάρξει κίνδυνος υποτροπής. Η εικόνα που παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες δημιουργεί αισιοδοξία πως θα είναι επίσης διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τεχνικού επιτελείου, την Τρίτη, όταν ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στο Ρέντη, ο Σα αναμένεται να συμμετάσχει για πρώτη φορά σε ολόκληρο το πρόγραμμα της ομάδας και σε φουλ ρυθμούς.