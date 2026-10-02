Η ήττα από την Ελλάδα δεν ήταν το μοναδικό θέμα που απασχόλησε τη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες. Οι αναρτήσεις στελεχών της AfD σχετικά με τη σύνθεση της εθνικής ομάδας προκάλεσαν αντιδράσεις, με τον Γιούργκεν Κλοπ να παίρνει ξεκάθαρη θέση και να απορρίπτει τη σχετική συζήτηση.

Αφορμή στάθηκαν σχόλια από στελέχη του ακροδεξιού κόμματος για τον αριθμό των μαύρων ποδοσφαιριστών στην εθνική Γερμανίας. Σε συνέντευξη Τύπου στο Μόναχο, ο Κλοπ ρωτήθηκε για συγκεκριμένες αναρτήσεις στα social media και δεν έκρυψε την ενόχλησή του.

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να δίνουμε σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους», ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να καταθέσει την άποψή του πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. «Στην καθημερινότητά μου έχω λίγο χρόνο για ανοησίες και στα social media ακόμη λιγότερο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η σύγκριση με την ομάδα του 1990

Ο αντιπρόεδρος του AfD, Κάι Γκότσχαρκ, είχε προχωρήσει σε μια σύγκριση μέσω social media ανάμεσα στην εθνική ομάδα της Δυτικής Γερμανίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 και στη σημερινή ομάδα.

Η ομάδα του 1990 αποτελούνταν αποκλειστικά από λευκούς ποδοσφαιριστές, ενώ στην ενδεκάδα που επέλεξε ο Κλοπ για την αναμέτρηση με την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ υπήρχαν οκτώ μαύροι παίκτες. Ο Γκότσχαρκ συνέδεσε τη σύνθεση των δύο ομάδων με τις λεγόμενες «πολιτισμικές αξίες» και το ιστορικό κοινό βίωμα, προκαλώντας αντιδράσεις για το περιεχόμενο της τοποθέτησής του.

Δεν ήταν, πάντως, η πρώτη φορά που στελέχη του AfD τοποθετούνται με αυτόν τον τρόπο για την εθνική ομάδα. Πριν από περίπου μία δεκαετία, η Μπεάτριξ φον Στορχ είχε εκφράσει αντίστοιχη άποψη, ενώ δύο χρόνια πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στη Γερμανία, ο Μπιορν Χέκε είχε επικρίνει τη στήριξη της εθνικής ομάδας στις κοινότητες LGBTQI, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε πλέον να ταυτιστεί μαζί της και χαρακτηρίζοντάς την ως ομάδα που «έσταζε ιδεολογία του ουράνιου τόξου».

Το μήνυμα του Κλοπ

Ο Κλοπ επέλεξε να απαντήσει χωρίς να κατονομάσει το AfD, δίνοντας έμφαση στην ενότητα και στη διαφορετικότητα της σύγχρονης Γερμανίας.

Φορώντας καπέλο στα χρώματα της γερμανικής σημαίας και με την επιγραφή «Ένας από τα 83 εκατομμύρια», αναφορά στον πληθυσμό της χώρας, έστειλε το δικό του μήνυμα: «Μπορείς να είσαι περήφανος που είσαι Γερμανός και ταυτόχρονα να παραμένεις ανοιχτός και ευγενικός».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γερμανός τεχνικός υπογράμμισε ότι η εθνική ομάδα αποτελεί κομμάτι μιας σύγχρονης Γερμανίας που δεν περιορίζεται σε μία φυλετική ή κοινωνική ταυτότητα, αλλά εκφράζει το σύνολο της χώρας.