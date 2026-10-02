Σημαντικές οικονομικές πιέσεις αντιμετωπίζει η Γιουβέντους, με την απουσία της από το Champions League να έχει ήδη αφήσει έντονο αποτύπωμα στα οικονομικά της. Η ιταλική ομάδα έκλεισε το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 με ζημιά 66 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας αρνητικό αποτέλεσμα για ένατη συνεχόμενη χρονιά.

Τα οικονομικά δεδομένα επηρεάστηκαν από μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων τα ποσά από μεταγραφές, τα δικαιώματα εγγραφής και τα τηλεοπτικά έσοδα. Παράλληλα, η Γιουβέντους δεν συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, σε αντίθεση με την προηγούμενη χρονιά, χάνοντας έτσι μια ακόμη σημαντική πηγή εσόδων.

Για να καλυφθεί μέρος των οικονομικών αναγκών, ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Τζον Έλκαν, προχώρησε σε άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο επικεφαλής της Γιουβέντους, Τζοβάνι Καρνεβάλι, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της παρουσίας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Όπως ανέφερε, η κατάκτηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα προσφέρει σημαντική οικονομική ασφάλεια, ενώ η απουσία από το Champions League μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρές συνέπειες για τα οικονομικά του συλλόγου.

Παρά την οικονομική διάσταση, ο Καρνεβάλι ξεκαθάρισε ότι ο στόχος της ομάδας δεν περιορίζεται απλώς στην εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα. Η Γιουβέντους θέλει να διεκδικήσει τη νίκη και να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αγωνιστικά, πάντως, το ξεκίνημα της σεζόν δεν είναι ιδανικό. Μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές, η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι βρίσκεται στην έβδομη θέση με δέκα βαθμούς. Στην Ευρώπη, αντίθετα, έχει παρουσιάσει καλύτερη εικόνα, καθώς επικράτησε με εμφατικό τρόπο της ΝΕΚ στο Europa League.