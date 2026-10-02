Μια σημαντική αποκάλυψη έκανε ο Αχιλλέας Μπέος, καθώς ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από την ενεργό ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο. Παράλληλα, αποκάλυψε πως υπάρχουν ήδη δύο ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση της ΠΑΕ Βόλος Elabet.

Οι εξελίξεις γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας φαίνεται πως έχουν περάσει πλέον σε πιο προχωρημένο στάδιο. Όπως ανέφερε ο Μπέος, οι δύο προτάσεις που έχουν κατατεθεί δεν αποτελούν απλώς διερευνητικές επαφές, καθώς η διαδικασία έχει ήδη προχωρήσει σε οικονομικό έλεγχο της ΠΑΕ.

Συγκεκριμένα, ορκωτοί λογιστές έχουν ξεκινήσει να εξετάζουν τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, γεγονός που δείχνει ότι οι συζητήσεις με τους δύο υποψήφιους επενδυτές βρίσκονται σε ουσιαστικό στάδιο.

Ο Μπέος τόνισε πως επιθυμία του είναι να αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο και, εφόσον οι επαφές εξελιχθούν ομαλά, η αλλαγή ιδιοκτησίας στον Βόλο Elabet θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται, επομένως, να είναι καθοριστικό, καθώς οι δύο ενδιαφερόμενοι θα αξιολογήσουν τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ και στη συνέχεια θα φανεί ποια από τις δύο προτάσεις μπορεί να οδηγήσει στην τελική συμφωνία και στις υπογραφές.

«Είναι αλήθεια αυτό, υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι. Εγώ έχω πει θέλω να αποσυρθώ, να φύγω από το ποδόσφαιρο. Δεν αντέχω, δεν θέλω άλλο. Γιατί είμαι άνθρωπος των συγκρούσεων, δεν γίνομαι μαριονέτα. Και φίλος μου να είναι ο τάδε πρόεδρος, δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι υποτακτικός αυτών. Έχω σχέσεις. Άρα λοιπόν στους αγώνες και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να έρχεσαι σε σύγκρουση, γιατί έτσι είναι τα δεδομένα στην Ελλάδα.

Δεν θέλω να έρχομαι σε σύγκρουση με φίλους, με παράγοντες, με συνανθρώπους μου. Μεγάλωσα κιόλας. Και ο δήμος και η ΠΑΕ είναι τεράστιες υποχρεώσεις. Δόξα τω Θεώ πάνε καλά, ευημερούν, είναι θετικά τα πάντα. Θέλω να ασχοληθώ λίγο και με τον Αχιλλέα Μπέο, πρόσφατα έχασα και την αδερφή μου, Θεός σχωρέσ’την. Ήδη υπάρχουν μέσα στην ΠΑΕ ορκωτοί λογιστές για να ελέγξουν τα βιβλία. Αλλά τι να ελέγξουν, πατάς το κουμπί, σε πέντε δευτερόλεπτα βγαίνει η φορολογική ενημερότητα. Δύο ενδιαφερόμενοι υπάρχουν ήδη. Αν πάνε καλά τα πράγματα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου με κάποιον από τους δύο θα μπουν υπογραφές» τόνισε.