Με ένα καλάθι του Μάρκους Καρ στην εκπνοή, η Βίρτους Μπολόνια πανηγύρισε μια δραματική επικράτηση απέναντι στον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση.

Το εύστοχο σουτ του Καρ προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς από τους παίκτες της ιταλικής ομάδας, οι οποίοι ξέσπασαν αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Στο επίκεντρο των πανηγυρισμών βρέθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Οι παίκτες της Βίρτους, πάνω στον ενθουσιασμό τους, πέρασαν από πάνω του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Έλληνα προπονητή.

Ο Μπαρτζώκας εμφανίστηκε εκνευρισμένος από το περιστατικό, την ώρα που οι παίκτες της Βίρτους πανηγύριζαν έξαλλα τη μεγάλη νίκη τους.

Το buzzer beater του Καρ έκρινε τελικά την αναμέτρηση και χάρισε στη Βίρτους ένα σημαντικό αποτέλεσμα, σε ένα φινάλε γεμάτο ένταση και δυνατές εικόνες.