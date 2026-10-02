Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της Πορτογαλίας, λίγο πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία, έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα επεισόδιο σε μια σχέση που εδώ και χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων. Ο 41χρονος αρχηγός αποχώρησε από την ομάδα μετά τη διαφωνία του με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ζόρζε Ζεσούς, ανοίγοντας ουσιαστικά ένα νέο κεφάλαιο στην πολυτάραχη τελευταία περίοδο της διεθνούς του καριέρας.

Η ιστορία, ωστόσο, έχει τις ρίζες της αρκετά χρόνια πίσω. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ο Φερνάντο Σάντος αποφάσισε να αφήσει τον Ρονάλντο στον πάγκο απέναντι στην Ελβετία, εξηγώντας του ότι δεν βρισκόταν στον επιθυμητό αγωνιστικό ρυθμό. Η απόφαση προκάλεσε ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών, αλλά εκείνο το παιχνίδι έδειξε ταυτόχρονα ότι η Πορτογαλία μπορούσε να παρουσιάσει διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο.

Με τον Γκονσάλο Ράμος στην κορυφή, η Πορτογαλία επικράτησε 6-1 και απέδειξε ότι διέθετε μια εξαιρετικά ταλαντούχα νέα γενιά. Οι Μπερνάντο Σίλβα, Μπρούνο Φερνάντες, Ζοάο Φέλιξ, Ραφαέλ Λεάο και Βιτίνια αποτελούσαν έναν κορμό ικανό να υποστηρίξει ένα γρήγορο και συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Παρ’ όλα αυτά, η ήττα από το Μαρόκο στα προημιτελικά έφερε στο προσκήνιο τα προβλήματα και τις εσωτερικές εντάσεις.

Τα επόμενα χρόνια ο Ρονάλντο παρέμεινε κεντρικό πρόσωπο γύρω από την εθνική ομάδα, τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο εμπορικής προβολής. Η μετακίνησή του στην Αλ Νασρ ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το παγκόσμιο αποτύπωμά του, ενώ η παρουσία του απέκτησε διαστάσεις που ξεπερνούσαν τα όρια του ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, η Πορτογαλία συνέχισε να διαθέτει μια γενιά ποδοσφαιριστών με σημαντικό ρόλο σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Η συζήτηση γύρω από το κατά πόσο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μπορούσε να εξελιχθεί χωρίς να εξαρτάται απόλυτα από τον αρχηγό του παρέμενε ανοιχτή.

Η πρόσφατη αποχώρηση από την αποστολή στη Δανία μοιάζει πλέον να σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς το κλείσιμο αυτής της περιόδου. Και το γεγονός ότι η Πορτογαλία επικράτησε τελικά με 4-2 στο Parken, με τον Ραφαέλ Λεάο να φορά το εμβληματικό Νο7, έδωσε έναν συμβολικό τόνο στη βραδιά.

Ο αριθμός που συνδέθηκε για χρόνια με τον Ρονάλντο πέρασε προσωρινά σε έναν από τους παίκτες της νέας γενιάς. Ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτή η εικόνα αποτυπώνει τη μετάβαση που βρίσκεται πλέον μπροστά στην Πορτογαλία: από την εποχή του απόλυτου πρωταγωνιστή σε μια ομάδα που καλείται να χτίσει το επόμενο κεφάλαιό της γύρω από πολλούς πρωταγωνιστές.