Η Εθνική Ελλάδας έχει κάθε λόγο να συνεχίζει να κοιτά ψηλά στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ήδη ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες και, μετά τη σπουδαία νίκη στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία, καλείται να δώσει ακόμη μία μεγάλη μάχη απέναντι στα «Πάντσερ», αυτή τη φορά στην Τούμπα.

Το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο: ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα που θα διατηρήσει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις του ομίλου και θα επιβεβαιώσει ότι η εξαιρετική πορεία της δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο.

Πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, ελάχιστοι θα μπορούσαν να προβλέψουν ότι μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές η Ελλάδα θα παρέμενε αήττητη απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία και θα βρισκόταν στην κορυφή του ομίλου. Κι όμως, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει καταφέρει να μετατρέψει κάθε παιχνίδι σε μία ακόμη απόδειξη της αγωνιστικής του προόδου.

Η αρχή έγινε με τη μεγάλη ανατροπή στις καθυστερήσεις απέναντι στη Σερβία. Ακολούθησε το ακόμη μεγαλύτερο αποτέλεσμα στο Άουγκσμπουργκ, όπου η Ελλάδα επικράτησε 1-0 της Γερμανίας χάρη στο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη. Μια νίκη που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους διεθνείς και ανέβασε τον πήχη ενόψει της συνέχειας.

Η μοναδική φορά που η Εθνική δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη ήταν απέναντι στην Ολλανδία. Το τελικό 2-2 στη Θεσσαλονίκη μπορεί να θεωρηθεί θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αφήνει έντονη απογοήτευση. Η Ελλάδα πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με 2-0 και βρέθηκε πολύ κοντά στο να κάνει το απόλυτο των νικών.

Η ισοφάριση των Ολλανδών στο 89ο λεπτό, όμως, άλλαξε τα δεδομένα και στέρησε από την Εθνική δύο πολύτιμους βαθμούς. Παράλληλα, η ομάδα έχασε και τον Χρήστο Τζόλη λόγω θλάσης, γεγονός που περιορίζει μία από τις σημαντικές επιθετικές επιλογές της.

Παρόλα αυτά, οι λύσεις δεν λείπουν. Ο Παυλίδης, ο Ιωαννίδης και ο Καρέτσας έχουν ήδη δείξει ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός τόσο υψηλού επιπέδου και να δημιουργήσουν προβλήματα ακόμη και απέναντι σε αντιπάλους με μεγαλύτερη ποιότητα και βάθος.

Απέναντι θα βρίσκεται μια Γερμανία που έχει πλέον αποκτήσει καλύτερο ρυθμό στη διοργάνωση. Τα «Πάντσερ» πανηγύρισαν πρόσφατα την πρώτη τους νίκη στο Nations League και την πρώτη τους επί εποχής Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο. Το 2-0 απέναντι στη Σερβία τους έδωσε τρεις βαθμούς και τους ανέβασε στους τέσσερις στον όμιλο.

Είναι δεδομένο ότι οι Γερμανοί θα εμφανιστούν περισσότερο υποψιασμένοι αυτή τη φορά. Η ήττα στο Άουγκσμπουργκ αποτέλεσε ένα ισχυρό καμπανάκι και η επιστροφή στην Τούμπα απαιτεί από αυτούς μεγαλύτερη προσοχή και συγκέντρωση.

Η Ελλάδα, όμως, έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να τους δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Με την ίδια αμυντική προσήλωση, τις σωστές αλληλοκαλύψεις και την αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, η Εθνική μπορεί να βάλει ξανά δύσκολα στη Γερμανία. Το πρώτο παιχνίδι απέδειξε ότι η διαφορά ονομάτων δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε διαφορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η Τούμπα ετοιμάζεται, λοιπόν, για ακόμη μία μεγάλη βραδιά. Η Ελλάδα έχει ήδη κάνει την υπέρβαση και τώρα καλείται να δείξει ότι μπορεί να το επαναλάβει. Ένα ακόμη μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία θα επιβεβαιώσει πως αυτή η Εθνική δεν βρίσκεται τυχαία τόσο ψηλά και ότι η φετινή της πορεία στο Nations League έχει ακόμη πολλά κεφάλαια να γράψει.