Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε μία ανάσα από την πρόκριση, καθώς προηγήθηκε με 6-4, 4-2, όμως ο Βαλεντίν Βασερό αντέδρασε, ανέτρεψε την κατάσταση και επικράτησε με 2-1 σετ, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του Japan Open στο Τόκιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το πρώτο σετ με 6-4 και στο δεύτερο απέκτησε σημαντικό προβάδισμα, φτάνοντας στο 4-2. Ο Βασερό, ωστόσο, απάντησε άμεσα, έκανε το break στο όγδοο game και έστειλε το σετ στο tie break.

Εκεί ο Μονεγάσκος προηγήθηκε 5-1, ο Τσιτσιπάς επέστρεψε στο 5-5, αλλά ένα αβίαστο λάθος έδωσε set point στον αντίπαλό του. Ο Βασερό εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και με winner πήρε το tie break με 7-5, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο σετ οι δύο παίκτες πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το 2-2. Το πέμπτο game, διάρκειας 15 λεπτών, αποδείχθηκε καθοριστικό. Ο Βασερό δημιούργησε δύο break points και, έπειτα από τέσσερις ισοπαλίες, κατάφερε τελικά να κάνει το break για το 3-2.

Ο Μονεγάσκος διατήρησε το σερβίς του και έφτασε στο 5-3. Ο Τσιτσιπάς με νέο love game μείωσε σε 5-4, όμως ο Βασερό άντεξε στην πίεση στο επόμενο game και ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή, αφήνοντας τον Έλληνα τενίστα εκτός συνέχειας στο Τόκιο.