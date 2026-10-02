Πρόωρα ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Λιβάι Γκαρσία στην αναμέτρηση του Τρινιντάντ & Τομπάγκο με το Κουρασάο, εξέλιξη που έχει προκαλέσει ανησυχία στις τάξεις του Παναθηναϊκού.

Ο 28χρονος επιθετικός ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα του Τρινιντάντ και πήρε θέση στην κορυφή της επίθεσης, όμως δεν μπόρεσε να παραμείνει για περισσότερο από 14 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Γκαρσία ένιωσε ενοχλήσεις και, αφού δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει, αντικαταστάθηκε αναγκαστικά. Πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της κατάστασής του, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Η εξέλιξη κάθε άλλο παρά ιδανική είναι για τον Παναθηναϊκό, καθώς αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων ακολουθεί ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της σεζόν.

Το «Τριφύλλι» θα παρουσιαστεί στο Φάληρο για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι των «αιωνίων», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την παρουσία του Γκαρσία να αποτελεί πλέον ερωτηματικό.