Άσχημα ήταν τα νέα για τον Χρήστο Τζόλη μετά την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία, καθώς ο διεθνής μεσοεπιθετικός θα χάσει το επόμενο παιχνίδι της Εθνικής λόγω τραυματισμού.

Ο Τζόλης δεν κατάφερε να παραμείνει για μεγάλο διάστημα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς αντικαταστάθηκε μόλις στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ολλανδία. Τη θέση του πήρε ο Γιώργος Μασούρας, με τον τραυματισμό να προκαλεί ανησυχία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Παρά το πρόβλημα του διεθνούς άσου, η Ελλάδα κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, με το 2-2 απέναντι στην Ολλανδία να τη διατηρεί στην κορυφή του ομίλου.

Οι εξετάσεις, ωστόσο, επιβεβαίωσαν ότι ο Τζόλης έχει υποστεί θλάση, γεγονός που τον θέτει εκτός από την επόμενη υποχρέωση της Εθνικής.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τη Γερμανία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 4 Οκτωβρίου και θα διεξαχθεί επίσης στην Τούμπα.