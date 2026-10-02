Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του το στραβοπάτημα στο Super Cup και δείχνει να χτίζει ξανά τη δυναμική του, έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς την εξαιρετική αμυντική του λειτουργία. Η επιβλητική νίκη με 102-79 επί της Βιλερμπάν επιβεβαίωσε την αγωνιστική άνοδο των «πράσινων», οι οποίοι πλέον στρέφουν την προσοχή τους στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έβαλε τις βάσεις της επικράτησης από το πρώτο ημίχρονο, περιορίζοντας σημαντικά τις επιθετικές επιλογές της Βιλερμπάν και επιβάλλοντας τον δικό της ρυθμό. Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα απουσιών συνεχίζονται, η εικόνα της ομάδας παρέμεινε ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Οι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός, ενώ στη λίστα των τραυματιών προστέθηκε και ο Χουάντσο. Παρ’ όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις από αρκετούς παίκτες, με τον Λευτέρη Μαντζούκα να πραγματοποιεί την κορυφαία εμφάνισή του. Ο Έλληνας φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, έχοντας 4/7 τρίποντα, καθώς και 6 ριμπάουντ.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Λεσόρ, Φρανσίσκο, Γκραντ και Ρογκαβόπουλου, ενώ ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι όλοι οι 11 παίκτες που πάτησαν παρκέ κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς το καλάθι.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό θα βρεθεί μια Μακάμπι που αναζητά ακόμη τη χημεία της. Παρά την ενίσχυση του ρόστερ και τις σημαντικές κινήσεις του καλοκαιριού, η ομάδα του Όντεντ Κάτας έχει μπει στη EuroLeague με δύο ήττες και αρκετά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα.

Η αρχή έγινε με το 84-74 από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία, ενώ ακολούθησε η βαριά εντός έδρας ήττα από την Μπεσίκτας με 109-93. Κοινός παρονομαστής των δύο αναμετρήσεων ήταν η αμυντική εικόνα της Μακάμπι, η οποία δέχθηκε συνολικά 193 πόντους στα πρώτα δύο παιχνίδια της.

Η παρουσία έξι νέων παικτών στο ρόστερ εξηγεί σε έναν βαθμό την ανάγκη για χρόνο μέχρι να αποκτήσει η ομάδα την απαιτούμενη συνοχή. Επιθετικά, πάντως, υπάρχουν αρκετές λύσεις, κάτι που αποτυπώθηκε και στην αναμέτρηση με την Μπεσίκτας, όπου οι Κόλσον και Κλαρκ σημείωσαν 17 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Το έργο της Μακάμπι γίνεται ακόμη πιο δύσκολο από την κατάσταση του Τάις, με τον βασικό σέντερ της ομάδας να παραμένει αμφίβολος για την αναμέτρηση.