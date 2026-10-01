Με τον βαθμό που απέσπασε η Εθνική Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία (2-2), αλλά και τη συνέχεια της προσπάθειας της ομάδας, ασχολήθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του στον ALPHA TV μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία που έχει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα για την πορεία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ζητώντας παράλληλα να συνεχιστεί η στήριξη στους νεαρούς ποδοσφαιριστές που αποτελούν τη νέα γενιά της Εθνικής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στη Γερμανία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η παρουσία του κόσμου σε ένα γεμάτο γήπεδο μπορεί να δώσει επιπλέον ώθηση στους διεθνείς.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε:

«ένας βαθμός είναι πολύ χρήσιμος για την κατεύθυνση που θέλουμε. Το βασικό πράγμα είναι να μείνουμε και να παραμείνουμε ταπεινοί.

Να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτά τα παιδιά. Είναι μία καινούρια γενιά παικτών. Μεγαλώνουν στα δύσκολα. Είμαι σίγουρος ότι την Κυριακή που το γήπεδο θα είναι γεμάτο θα μας βοηθήσει αυτό για το παιχνίδι με τη Γερμανία. Οι Έλληνε αγαπάνε το ποδόσφαιρο αλλά πιο πολύ αγαπάνε το αποτέλεσμα και είναι λογικό. Εύχομαι στο τέλος της διαδικασίας να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους».