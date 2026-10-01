Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας είχε ως αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί ακόμη και ο πρωθυπουργός της χώρας, Λουίς Μοντενέγκρο, θέλοντας να ενημερωθεί για όλα όσα έγιναν.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει απόψε (1/10) τη Δανία εκτός έδρας στο Nations League, δεν είναι υπερβολή να πει κανείς όμως ότι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή δεν απασχολεί κανέναν στη χώρα. Αντιθέτως, όλοι ασχολούνται με τον CR7 και με την οριστική ρήξη του με τον Ζόρζε Ζεσούς, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τις προπονήσεις.

Ο Ρονάλντο τόνισε ότι θα μιλήσει το επόμενο διάστημα και θα πει σε όλους την αλήθεια για όλα όσα έγιναν, την ίδια ώρα που υπάρχουν σενάρια ακόμη και για εξάμηνη τιμωρία του λόγω της αποχώρησής του από την αποστολή της ομάδας.

Ο πορτογαλικός Τύπος υποστηρίζει πως ο 41χρονος άσος έχει αποφασίσει να αποχωρήσει οριστικά από την εθνική ομάδα, την ίδια ώρα που ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, φέρεται να κινητοποιήθηκε θέλοντας να μάθει όλα όσα έγιναν.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Record, ο Μοντενγέγκρο επικοινώνησε με τον πρόεδρο της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας αλλά και με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς, με τον οποίο έχει εξαιρετικές σχέσεις. Το τι ειπώθηκε σε αυτές τις συνομιλίες δεν έχει γίνει γνωστό, με τους πάντες να περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί το θέμα.

Αν ο Ρονάλντο αποχωρήσει οριστικά και δεν φορέσει ξανά τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του, τότε ο τελικός απολογισμός θα είναι 146 γκολ σε 234 συμμετοχές, έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση του Euro και του Nations League.