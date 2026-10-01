Η Εθνική Ελλάδας έχει γίνει βασικό θέμα συζήτησης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τα αποτελέσματά της στο Nations League και η ισπανική Marca κάνει λόγο για μια ομάδα που «έχει τις ρίζες της στον Ολυμπιακό» και στέκεται στο όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Μετά τις εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας, η Εθνική μας ομάδα έχει στραμμένα πάνω της τα βλέμματα των Ευρωπαίων και όλοι βλέπουν το πλούσιο ταλέντο του ρόστερ. Πριν λίγες μέρες άλλωστε, την παραμονή του αγώνα με τη Γερμανία, ο Γιούργκεν Κλοπ είχε αναφερθεί στη «χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Σε αυτή τη «χρυσή γενιά» αναφέρεται τώρα και η ισπανική Marca, η οποία αποθεώνει τον Ολυμπιακό και τον διοικητικό ηγέτη του για τη δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής του συλλόγου και η οποία φαίνεται πλέον και από τα αποτελέσματα όχι μόνο σε συλλογικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

«Η νέα Ελλάδα έχει τις ρίζες της στον Ολυμπιακό», είναι ο τίτλος του αφιερώματος της Marca και προσθέτει: «Η ακαδημία νέων του συλλόγου του Πειραιά παρέχει παίκτες στην Εθνική ομάδα, η οποία έχει νικήσει τη Σερβία και τη Γερμανία στο Nations League». Στη συνέχεια, οι Ισπανοί απαριθμούν τους παίκτες που έχουν αναδείξει οι «ερυθρόλευκοι» και βρίσκονται όχι μόνο στην Εθνική Ανδρών αλλά και στην Ελπίδων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Μαρινάκη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Marca…

«Η Ελλάδα ξεκίνησε το Nations League με δύο νίκες εναντίον της Σερβίας και της Γερμανίας, ενισχύοντας τις προσδοκίες για τη νέα γενιά παικτών της. Το δυναμικό της ομάδας τράβηξε επίσης την προσοχή του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος, πριν αντιμετωπίσει την ελληνική ομάδα, άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να είναι μια «χρυσή γενιά».

Μέρος αυτής της ανάπτυξης προέρχεται από την ακαδημία νέων του Ολυμπιακού. Οι Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κώστας Τσιμίκας, Παναγιώτης Ρέτσος, Χαράλαμπος Κωστούλας, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Μανώλης Σάλιακας, Χρήστος Μουζακίτης και Ανδρέας Ντόι πέρασαν όλοι από τις ακαδημίες του συλλόγου πριν ξεκινήσουν την επαγγελματική τους καριέρα. Μαζί τους είναι ο Γιώργος Μασούρας, βασικός παίκτης της εθνικής ομάδας και πρωταγωνιστής στις πρόσφατες επιτυχίες του συλλόγου του Πειραιά.

Η παρουσία παικτών που ανέδειξε ο Ολυμπιακός επεκτείνεται και στην ομάδα κάτω των 21 ετών. Ονόματα όπως ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης, ο Γιάννης Αποστολάκης, ο Φάνης Μπακούλας, ο Αλέξιος Καλογερόπουλος, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας και ο Αντώνης Παπακανέλλος αποτελούν μέρος της επόμενης γενιάς Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

Το πιο ορατό αποτέλεσμα της δουλειάς της ακαδημίας ήρθε το 2024, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Youth League αφού νίκησε τη Μίλαν με 3-0 στον τελικό. Πέντε εβδομάδες αργότερα, η πρώτη ομάδα κατέκτησε το Conference League εναντίον της Φιορεντίνα, ολοκληρώνοντας ένα πρωτοφανές ευρωπαϊκό νταμπλ στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η δέσμευση για την ανάπτυξη των νέων έχει υποστηριχθεί οικονομικά από τον Ευάγγελο Μαρινάκη, τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, και μέσω επενδύσεων στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη. Οι τίτλοι, η προώθηση νεαρών παικτών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και η εκπροσώπησή τους στις εθνικές ομάδες μάς επιτρέπουν να μετρήσουμε τα αποτελέσματα αυτού του έργου.

Η τρέχουσα δομή έχει επίσης έναν σαφώς ισπανικό χαρακτήρα: Ο Αντόνιο Κορντόν ως αθλητικός διευθυντής, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ως προπονητής της πρώτης ομάδας, ο Άλβαρο Ρούμπιο υπεύθυνος για την ομάδα κάτω των 23 ετών και ο Νταβίντ Ροντρίγκεζ με την ομάδα κάτω των 19 ετών. Η επόμενη πρόκληση θα είναι η διατήρηση της παραγωγής ταλέντων και η διασφάλιση της συνέχειας μιας ακαδημίας νέων που έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά της να είναι ανταγωνιστική στην Ευρώπη».