Τρέλα για Κωστούλα

Ο Κωστούλας έχει μπει με φόρα στη φετινή σεζόν και γίνεται χαμός με το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ, η Τσέλσι, η Νιούκαστλ και η Ίντερ παρακολουθούν τον διεθνή άσο της Μπράιτον, η οποία έχει καταλάβει ότι έχει… χρυσάφι στα χέρια της. Χρυσάφι αξίας… 70 εκατ. ευρώ, αυτό είναι το ποσό με το οποίο τον κοστολογεί και όποια ομάδα αποφασίσει να κινηθεί για την απόκτησή του ξέρει από τώρα ότι θα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το ποσό μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, για τις αγγλικές ομάδες όμως δεν είναι. Στην Premier League ξοδεύουν τρελά ποσά πολύ εύκολα, γιατί να μην το κάνουν για έναν 19χρονο παίκτη με πολύ ταλέντο, εμπειρία από το πρωτάθλημα και διεθνή με μια Εθνική ομάδα που αποτελεί θέμα συζήτησης στην Ευρώπη για το ταλέντο της και τα αποτελέσματά της;

Το πανάκριβο… δώρο του Τζολάκη

Εξαιρετικά τα πάει φυσικά και ο Τζολάκης στην Premier League με τη Χαλ και ήδη ενδιαφέρονται μεγάλες ομάδες. Τόσο η Λίβερπουλ όσο και η Τότεναμ έχουν στις λίστες τους το όνομα του διεθνή τερματοφύλακα και το θέμα παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός. Όχι μόνο επειδή στον Πειραιά θέλουν να δουν πολύ ψηλά ένα δικό τους παιδί, αλλά και επειδή από την επόμενη μεταγραφή του θα μπουν πολλά εκατ. ευρώ στο ταμείο της ΠΑΕ. Οι ερυθρόλευκοι έχουν ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει στο 20% και το ποσό που θα τους ανήκει θα είναι πολύ μεγάλο, καθώς η Χαλ θα κάνει σούπερ deal όταν αποφασίσει να τον πουλήσει. Βασικά, στον Πειραιά υπολογίζουν ότι το ποσό που θα πάρουν θα είναι τόσο μεγάλο που από μόνο του θα φτάνει για μια πολύ ακριβή μεταγραφή. Μια μεταγραφή… δώρο από τον Τζολάκη.

Ετοιμάζει ακριβή μεταγραφή

Στον Ολυμπιακό έχουν ήδη αρχίσει πάντως να σκέφτονται τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Οι ερυθρόλευκοι θα είναι ξανά πολύ δραστήριοι καθώς οι αλλαγές στο ρόστερ θα συνεχιστούν και προτεραιότητα αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι η απόκτηση αριστερού μπακ. Ο λόγος είναι πως ο Μπρούνο κατά πάσα πιθανότητα θα πωληθεί καθώς υπάρχει ενδιαφέρον και στον Πειραιά έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν περιπτώσεις παικτών που θα μπορούσαν να τους απασχολήσουν. Και όπως λένε στο λιμάνι, ο Μαρινάκης θα συνεχίσει να ξοδεύει μεγάλα ποσά για την ενίσχυση της ομάδας, με βάση τις εισηγήσεις των Αλγκουαθίλ, Κορδόν και Μονκάδα. Ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού εμπιστεύεται σε απόλυτο βαθμό τους δύο Ισπανούς και τον Γάλλο και θα το δείξει από τον Ιανουάριο με τα ποσά που θα δοθούν.

Η 4άδα που πρέπει να ανέβει

Τέσσερις παίκτες της ΑΕΚ θα πρέπει να… βγουν μπροστά με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και να δώσουν απαντήσεις. Η Ένωση έχει δύσκολο πρόγραμμα, σε Ελλάδα και Ευρώπη, από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι τη διακοπή του Νοεμβρίου και ο Νίκολιτς περιμένει από τους παίκτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι να δικαιώσουν τον ίδιο και τον Ριμπάλτα, δείχνοντας ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν άμεσα την ομάδα, δίνοντας έτσι βάθος στο ρόστερ. Ο Κάιρινεν, ο Βιτάλις, ο Ζούμπκοφ και ο Αριάγκα είναι αυτοί από τους οποίους ο Σέρβος τεχνικός περιμένει να ανεβάσουν την απόδοσή τους και να βοηθήσουν την ομάδα αλλά και τους εαυτούς τους. Στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι σίγουροι ότι κινήθηκαν σωστά στη μεταγραφική περίοδο και περιμένουν αυτό να φανεί και στο γήπεδο από όλους τους παίκτες που ντύθηκαν στα κιτρινόμαυρα.

Θα «σπάσει» και συμβόλαιο αν χρειαστεί

Ο Ομπράντοβιτς επιβεβαίωσε μετά το ματς με τη Βιλερμπάν ότι ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση σέντερ. «Ο Γιαμπουσέλε είναι 4άρι», είπε ο Σέρβος και με αυτή την ατάκα έγινε σαφές ότι στόχος είναι η απόκτηση ενός ακόμη σέντερ, ο οποίος θα είναι πίσω από τον Λεσόρ και μπροστά από τον Φαλ στην ιεραρχία. Προτεραιότητα για τους πράσινους είναι το NBA, εκεί έχουν στρέψει την προσοχή τους, αν όμως δεν προκύψει κάτι καλό από τους παίκτες που θα «κοπούν» τότε θα εξετάσουν και περιπτώσεις από την Ευρώπη. Το σίγουρο πάντως είναι πως αν χρειαστεί, ο Γιαννακόπουλος θα «σπάσει» συμβόλαιο, θα πληρώσει και την ομάδα για να δώσει στον Ομπράντοβιτς τον σέντερ που χρειάζεται ώστε να είναι πανέτοιμος από όλες τις απόψεις ο Παναθηναϊκός για να διεκδικήσει όλους τους τίτλους.