Σε ποινές αφαίρεσης βαθμών από Βόλο και Πανσερραϊκό προχώρησε η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, εξετάζοντας την υπόθεση των δύο μεταξύ τους αναμετρήσεων στα Play out της Super League τη σεζόν 2024-25.

Συγκεκριμένα, στον Βόλο επιβλήθηκε αφαίρεση τριών βαθμών, ενώ ο Πανσερραϊκός τιμωρήθηκε με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών. Παράλληλα, επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο σε ποδοσφαιριστή της ομάδας των Σερρών.

Η υπόθεση αφορά τα παιχνίδια Βόλος – Πανσερραϊκός και Πανσερραϊκός – Βόλος, τα οποία είχαν βρεθεί στο επίκεντρο έπειτα από δημόσιες καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Ο πρώην αμυντικός του Βόλου είχε αναφερθεί στους συγκεκριμένους αγώνες σε podcast στη Σουηδία, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε χειραγώγηση των αναμετρήσεων. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων και ακολούθησε έρευνα για τα δύο παιχνίδια.

Μάλιστα, η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας είχε γνωστοποιήσει ότι διερευνούσε τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις, με την υπόθεση να εξετάζεται πλέον και σε επίπεδο πειθαρχικών κυρώσεων από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν στις δύο ΠΑΕ αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2024-25 και έρχονται ως εξέλιξη μιας υπόθεσης που είχε προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον μετά τις καταγγελίες του Σούντγκρεν.