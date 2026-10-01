Η συνεργασία του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου με τη Ρίο Άβε ολοκληρώθηκε, καθώς ο πορτογαλικός σύλλογος ανακοίνωσε την Πέμπτη (1/10) τη λύση της συνεργασίας του με τον Έλληνα τεχνικό.

Ο πρώην προπονητής της Κ19 του Ολυμπιακού είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε τον Ιούνιο του 2025, σε μια ομάδα που ανήκει στο γκρουπ συλλόγων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στην πρώτη του σεζόν στον πάγκο, ο Συλαϊδόπουλος οδήγησε τη Ρίο Άβε στην 12η θέση του πορτογαλικού πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με την ομάδα να εξασφαλίζει την παραμονή της στην κατηγορία.

Η εικόνα, ωστόσο, στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου ήταν διαφορετική. Η Ρίο Άβε δεν κατάφερε να βρει σταθερότητα στα πρώτα επτά παιχνίδια της Liga Portugal, έχοντας συγκεντρώσει μόλις τέσσερις βαθμούς.

Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Συλαϊδόπουλο να αποχωρεί από τον πάγκο έπειτα από περίπου έναν χρόνο παρουσίας στον πορτογαλικό σύλλογο.