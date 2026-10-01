Η κουβέντα για το αν ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα ακόμα 5άρι έχει ανοίξει, ξανά, για τα καλά. Η πρόσφατη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον αποτελεί έναν πολύ σημαντικό και υπολογίσιμο αντίπαλο, έφερε στην επιφάνεια τις αδυναμίες του Τριφυλλιού στη ρακέτα, οι οποίες δεν φάνηκαν κόντρα στην αδύναμη Βιλερμπάν, την οποία και… ισοπέδωσε στο ΟΑΚΑ.

Η απόφαση του Παναθηναϊκού για μία ακόμα μεταγραφή, η περίπτωση του Άλεξ Λεν και τα νέα ονόματα από την Αμερική, αλλά και ο ρόλος του Μουσταφά Φαλ. Διαβάστε στο Sportdog.gr