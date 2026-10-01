Η FIGC κατέθεσε στην UEFA τις υποψήφιες πόλεις και τα γήπεδα για το Euro 2032, το οποίο η Ιταλία θα συνδιοργανώσει με την Τουρκία, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη η οριστική απόφαση για τις πέντε έδρες που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση.

Σε σχέση με την αρχική λίστα των 13 πόλεων και 16 γηπέδων, την οποία είχε παρουσιάσει η ιταλική ομοσπονδία στις 31 Ιουλίου, πλέον έχουν αποκλειστεί οι υποψηφιότητες που δεν διαθέτουν εγκατάσταση με τις ελάχιστες προδιαγραφές της UEFA.

Εκτός διαδικασίας βρίσκονται δύο γήπεδα που παραμένουν ακόμη σε επίπεδο σχεδιασμού. Πρόκειται για το ανακαινισμένο «Φλαμίνιο» στη Ρώμη, το οποίο έχει στα πλάνα του ο πρόεδρος της Λάτσιο, Κλαούντιο Λοτίτο, αλλά και το νέο γήπεδο που σχεδιάζει να κατασκευάσει στη Νάπολη ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Αντίθετα, η Βερόνα επέστρεψε στη διεκδίκηση, καθώς παρουσίασε το σχέδιο για το νέο της γήπεδο. Η νέα εγκατάσταση αναμένεται να κατασκευαστεί στη θέση του «Μπεντεγκόντι», το οποίο θα κατεδαφιστεί, με το κόστος να υπολογίζεται στα 300 εκατ. ευρώ και τη χωρητικότητα στις 30.000 θέσεις.

Οι υποψήφιες πόλεις και τα γήπεδα

Στη λίστα που διαβίβασε η FIGC στην UEFA παραμένουν συνολικά 13 πόλεις: Μπάρι, Μπολόνια, Κάλιαρι, Φλωρεντία, Γένοβα, Λέτσε, Μιλάνο, Νάπολη, Παλέρμο, Ρώμη, Σαλέρνο, Τορίνο και Βερόνα.

Συνολικά πρόκειται για 14 γήπεδα, με τη Ρώμη να είναι η μοναδική πόλη που διαθέτει δύο υποψηφιότητες: το «Ολίμπικο», που θεωρείται αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο, και το υπό σχεδιασμό νέο γήπεδο στην περιοχή Πιέτραλατα. Στη Νάπολη, η υποψηφιότητα αφορά το «Ντιέγκο Μαραντόνα».

Γιατί παραμένουν τόσες υποψηφιότητες

Η FIGC επέλεξε να διατηρήσει μεγάλο αριθμό υποψήφιων πόλεων και εγκαταστάσεων, καθώς η ένταξή τους στην επίσημη λίστα μπορεί να τους επιτρέψει να διεκδικήσουν δημόσια χρηματοδότηση για την ανακαίνιση ή την κατασκευή γηπέδων.

Το γεγονός ότι μια πόλη αποτελεί επίσημη υποψήφια έδρα, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της UEFA, μπορεί επομένως να λειτουργήσει ως διαβατήριο για την πρόσβαση σε κρατικούς πόρους, ακόμη και αν τελικά δεν επιλεγεί μεταξύ των πέντε πόλεων που θα φιλοξενήσουν το Euro.

Η τελική πεντάδα

Η διαδικασία βρίσκεται πλέον στην επόμενη φάση. Σε πρόσφατη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, UEFA, Ιταλία και Τουρκία συζήτησαν τον σχεδιασμό της διοργάνωσης, ενώ η τελική επιλογή των ιταλικών εδρών παραμένει σε εκκρεμότητα.

Με τα σημερινά δεδομένα, στο επίκεντρο βρίσκονται το Τορίνο με το Allianz Stadium, το Μιλάνο με το νέο San Siro, η Ρώμη με το Olimpico και η Νάπολη με το Maradona, ενώ η πέμπτη θέση αναμένεται να κριθεί μεταξύ Παλέρμο και Φλωρεντίας.

Το νέο γήπεδο της Ρώμης στην περιοχή Πιέτραλατα παραμένει ως εναλλακτική επιλογή. Στο Μιλάνο, πάντως, η πορεία κατασκευής του νέου San Siro θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα, καθώς τυχόν καθυστερήσεις θα μπορούσαν να διατηρήσουν στο παιχνίδι και το υφιστάμενο «Μεάτσα» μετά από πιθανή ανακαίνιση.