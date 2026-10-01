Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την επιστροφή του στο Μιλγουόκι με τη φανέλα των Χιτ. Ο Έλληνας σταρ του NBA, τόνισε πως θα είναι ένα δύσκολο, αλλά και διαφορετικό παιχνίδι για τον ίδιο «Ξέρετε η γυναίκα μου μου το ανέφερε αυτό κάποιες μέρες πριν τη media day και στην τελική μου είπε πως επρόκειτο για ακόμη ένα παιχνίδι για μένα και να είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Αυτό με συμβουλεύει πάντα.

Σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει μέσα πολύ συναίσθημα. Το να πάω εκεί φορώντας διαφορετική φανέλα και να δω οικεία πρόσωπα θα είναι σίγουρα δύσκολο, αλλά στο τέλος της μέρας είμαστε άνθρωποι και κάνουμε τις επιλογές μας» τόνισε ο σταρ των Μαϊάμι Χιτ.