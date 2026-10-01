Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της Πορτογαλίας, λίγο πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία, εξελίσσεται σε σοβαρή υπόθεση, με τον αρχηγό της εθνικής ομάδας να βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμη και με ποινή αποκλεισμού έως έξι μήνες.

Ο CR7 αποχώρησε αργά το βράδυ της Τετάρτης από τη Δανία, μετέβη στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης με όχημα χωρίς διακριτικά και στη συνέχεια ταξίδεψε με το ιδιωτικό του αεροσκάφος. Την ώρα που η Πορτογαλία θα αντιμετωπίζει τη Δανία, η παρουσία του Ρονάλντο θα περιορίζεται πιθανότατα στην παρακολούθηση της αναμέτρησης από απόσταση.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εντου Αγκίρε, ο οποίος διατηρεί εδώ και χρόνια στενή σχέση με τον Πορτογάλο σταρ, ο Ρονάλντο αισθάνθηκε ότι προδόθηκε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ζόρζε Ζεσούς. Η ένταση μεταξύ των δύο φέρεται να κορυφώθηκε μετά την απόφαση του προπονητή να αφήσει τον 41χρονο επιθετικό στον πάγκο για ολόκληρη την αναμέτρηση με τη Νορβηγία, κάτι που είχε να συμβεί από το 2008.

Ο Ζεσούς, από την πλευρά του, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι υπάρχουν λεπτομέρειες της υπόθεσης που δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές, δηλώνοντας πως «σύντομα θα μάθετε την αλήθεια». Παράλληλα, έχει επιλέξει τον Γκονσάλο Ράμος ως βασική επιθετική επιλογή για την Πορτογαλία.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις σχέσεις Ρονάλντο και Ζεσούς. Η αποχώρηση του ποδοσφαιριστή από την αποστολή ενδέχεται να επιφέρει και πειθαρχικές κυρώσεις. Σύμφωνα με τον κανονισμό της πορτογαλικής ομοσπονδίας, ποδοσφαιριστής που έχει κληθεί στην εθνική και αποχωρεί ή απουσιάζει χωρίς δικαιολογία από προπόνηση, αγώνα ή άλλη δραστηριότητα της εθνικής ομάδας μπορεί να τιμωρηθεί με αποκλεισμό από έναν έως έξι μήνες.

Μάλιστα, ο ίδιος κανονισμός προβλέπει ότι η απουσία ή η αποχώρηση μπορεί να ενεργοποιήσει αυτομάτως προληπτική αναστολή μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση.

Έτσι, πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, ο Ρονάλντο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη συνέχεια της παρουσίας του στην Εθνική Πορτογαλίας. Οι εξηγήσεις του ίδιου και του Ζόρζε Ζεσούς αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.