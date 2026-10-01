Νέα δεδομένα στον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα της EuroLeague φέρνει δημοσίευμα της «Marca», σύμφωνα με το οποίο ο Άρης έχει καταθέσει φάκελο για τη δημιουργία franchise στη διοργάνωση, αναμένοντας παράλληλα τις εξελίξεις στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με το NBA Europe.

Η ισπανική εφημερίδα καταγράφει το σκηνικό που διαμορφώνεται ενόψει της κρίσιμης συνάντησης των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 5 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το NBA Europe είτε έχει ήδη καταθέσει είτε προτίθεται να καταθέσει πρόταση για την εξαγορά της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τη «Marca», στη λίστα των αιτήσεων που είχαν ήδη υποβληθεί προστέθηκαν ακόμη τέσσερα projects, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και αυτό του Άρη. Την τετράδα συμπληρώνουν η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η Μπεσίκτας και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην επιλογή των οκτώ projects που θα εξασφαλίσουν θέση στην EuroLeague της επόμενης ημέρας. «Το δύσκολο κομμάτι είναι η επιλογή των οκτώ project που θα ενταχθούν στην Euroleague του μέλλοντος. Είναι ένα δύσκολο δίλημμα για τον οργανισμό», σημειώνει χαρακτηριστικά η ισπανική ιστοσελίδα, αναφέροντας πως οι αιτήσεις έχουν φτάσει συνολικά τις 19.

Όπως επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα, οι μέτοχοι της EuroLeague καλούνται να αποφασίσουν με κριτήρια που δεν θα περιορίζονται στο οικονομικό σκέλος. Στην αξιολόγηση αναμένεται να συνυπολογιστούν η πληρότητα και η αρτιότητα κάθε project, η πρόθεση των ομάδων για μακροπρόθεσμη δέσμευση στη διοργάνωση, αλλά και η αποφυγή ανάληψης υπερβολικού ρίσκου.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Άρης έχει πλέον καταθέσει τη δική του πρόταση, περιμένοντας τις επόμενες εξελίξεις τόσο αναφορικά με το μέλλον της EuroLeague όσο και με τις συζητήσεις γύρω από το NBA Europe.