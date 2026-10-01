Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης έστειλε το δικό του μήνυμα για την εξαιρετική παρουσία της Εθνικής Ελλάδας στο υψηλότερο επίπεδο του Nations League και για τις σπουδαίες αναμετρήσεις με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης τόνισε ότι αυτά τα ματς δίνουν την ευκαιρία στην Εθνική να σφυρηλατηθεί για την επιστροφή της στις μεγάλες διοργανώσεις και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη «είναι μέρος της διαδρομής που θέλουμε να διανύσουμε μαζί με την ομάδα μας. Όλοι μαζί, από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη». Αναλυτικά το μήνυμα του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας.

«Φίλες και φίλοι,

Εκ μέρους της ΕΠΟ σάς καλωσορίζω στο γήπεδο της Τούμπας, όπου η Εθνική Ομάδα θα υποδεχθεί μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών δύο εκπροσώπους από την ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την Ολλανδία και τη Γερμανία.

Η επιστροφή της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη έπειτα από πολλά χρόνια, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πόλη έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο σημαντικών ποδοσφαιρικών γεγονότων. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, εδώ πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας, ενώ την ίδια ημέρα φιλοξενήθηκε και η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA.

Και σήμερα η Θεσσαλονίκη υποδέχεται με μεγάλο ενθουσιασμό την Εθνική, ύστερα από τις δύο πρόσφατες διαδοχικές νίκες της στο Βελιγράδι και στο Άουγκσμπουργκ. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή: τα εισιτήρια και των δύο προσεχών αγώνων εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες, ενώ δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι βρέθηκαν σε λίστα αναμονής για να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο γήπεδο.

Αυτό, όμως, που από απόψε έχει σημασία, είναι οι αγώνες που βρίσκονται μπροστά μας. Η Εθνική συμμετέχει στην κορυφαία κατηγορία του UEFA Nations League και καλείται να μετρήσει τις δυνάμεις της σε αγώνες με αντιπάλους σταθερά ευρισκόμενους ανάμεσα στις σημαντικότερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Αυτή ακριβώς είναι η αξία της παρουσίας της στην ανώτερη κατηγορία του Nations League: να βρίσκεται διαρκώς ενώπιον τόσο σπουδαίων αγωνιστικών προκλήσεων, να διεκδικεί τη θέση της μεταξύ Εθνικών Ομάδων του υψηλότερου επιπέδου και εν τέλει να σφυρηλατηθεί για την επιστροφή της στις μεγάλες διοργανώσεις.

Αυτή είναι η διαδρομή που θέλουμε να διανύσουμε μαζί με την ομάδα μας. Όλοι μαζί, από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας ακόμη σταθμός αυτής της διαδρομής. Και οι αγώνες με την Ολλανδία και τη Γερμανία είναι δύο ακόμη βήματα στην προσπάθεια να κρατήσουμε την Εθνική εκεί που βρίσκεται σήμερα και να την οδηγήσουμε εκεί που θέλουμε να βρίσκεται αύριο.

Καλή επιτυχία!».