Η παρουσία του Κωνσταντή Τζολάκη στην Premier League δεν περνά απαρατήρητη. Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν με τη φανέλα της Χαλ και, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, βρίσκεται πλέον υπό παρακολούθηση από δύο κορυφαίους συλλόγους του πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρει το «TEAMtalk», η Τότεναμ έχει ήδη ασχοληθεί εκτενώς με την περίπτωση του διεθνούς γκολκίπερ, έχοντας ανθρώπους της να τον παρακολουθούν σε περισσότερα από ένα παιχνίδια. Ο Τζολάκης φέρεται να έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των υποψήφιων επιλογών των Λονδρέζων για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, ενόψει του προγραμματισμού της επόμενης σεζόν.

Στην Τότεναμ εξετάζουν συνολικά την κατάσταση στη συγκεκριμένη θέση και υπάρχουν προβληματισμοί για την παρουσία του Αντονίν Κίνσκι, με αποτέλεσμα να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Ο Τζολάκης δεν είναι, πάντως, ο μοναδικός τερματοφύλακας που εξετάζεται, καθώς στις επιλογές του συλλόγου βρίσκεται και ο Μπαρτ Φερμπρούγκεν της Μπράιτον.

Στο παιχνίδι της διεκδίκησης φαίνεται πως έχει μπει και η Λίβερπουλ. Οι «κόκκινοι» παρακολουθούν την πορεία του πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και έχουν καταγράψει το όνομά του στις μελλοντικές επιλογές τους, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει ότι ετοιμάζουν άμεσα επίσημη κίνηση.

Το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ συνδέεται με τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα κάτω από τα δοκάρια. Ο Άλισον βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, ενώ ο Μαμαρντασβίλι δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πείσει απόλυτα, γεγονός που οδηγεί τους ανθρώπους του συλλόγου στην εξέταση διαφορετικών σεναρίων.

Ο Τζολάκης έκανε το μεγάλο βήμα στην Αγγλία το περασμένο καλοκαίρι, όταν η Χαλ τον απέκτησε από τον Ολυμπιακό έναντι περίπου 20 εκατ. λιρών, συν μπόνους. Η προσαρμογή του ήταν άμεση, καθώς στις πρώτες πέντε εμφανίσεις του στην Premier League έχει διατηρήσει τρεις φορές ανέπαφη την εστία του, ενώ έχει αναδειχθεί ισάριθμες φορές MVP της Χαλ. Στο ενεργητικό του υπάρχει και μία απόκρουση πέναλτι.

Η εξαιρετική του κατάσταση μεταφέρθηκε και στην Εθνική Ελλάδας, με τον διεθνή τερματοφύλακα να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση στη σημαντική νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ.

Η Χαλ, από την πλευρά της, ποντάρει σημαντικά στον Τζολάκη για την προσπάθειά της να παραμείνει στην Premier League και δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να διευκολύνει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.